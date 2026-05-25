Dünya
Yeniakit Publisher
O füzeyle misilleme yaptılar! Her yer cehenneme döndü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın sivil hedeflere yönelik saldırılarına Oreşnik, Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle cevap verdiklerini duyurdu.

çıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik balistik füzelerini, İskender aerobalistik füzelerini, Kinjal hipersonik aerobalistik füzelerini, Tsirkon seyir füzelerini, hava, deniz ve kara konuşlu seyir füzelerini ve silahlı insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Ukrayna'daki askeri komuta tesislerine, hava üslerine ve savunma sanayi işletmelerine büyük bir saldırı gerçekleştirdi.” ifadesine yer verildi.

Saldırıların hedeflerine ulaştığı, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi. RUS ORDUSU, UKRAYNA'DA 3. KEZ OREŞNİK FÜZESİ KULLANDI Rusya, Kasım 2024’te Kiev’in Amerikan ve İngiliz uzun menzilli silahlarını kullanmasına cevap olarak Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki askeri ve sanayi kompleksine Oreşnik füzeleriyle saldırdı.

Geçen yıl 29 Aralık’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki konutuna yönelik saldırının ardından 9 Ocak’ta Ukrayna’nın Lviv şehrindeki hedefleri Oreşnik füzeleriyle ikinci kez vuran Rus ordusu, dün gece de Kiev bölgesindeki Bila Tserkva şehrindeki hedeflere yönelik Oreşnik balistik füzelerini kullandı. Rus ordusu, Oreşnik balistik füzeleriyle 3. kez Ukrayna’ya saldırdı.

MENZİLİ AVRUPA’NIN TAMAMINA ULAŞABİLİYOR Rusya, Oreşnik’in orta menzilli bir balistik füze olduğunu ve 3 bin ila 5 bin 500 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabildiğini söylüyor. Rus Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev, füzenin “Avrupa’nın tamamındaki hedefleri” vurabilecek kapasitede olduğunu savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakın müttefiklerinden Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ise Oreşnik sistemlerinin Belarus’a konuşlandırıldığını açıklamıştı. NATO’nun doğu sınırında yer alan Belarus’taki bu konuşlandırmanın ardından Moskova, füzenin “aktif görev”e geçtiğini duyurdu. Ukrayna’ya göre füze, Rusya’nın güneyindeki Volgograd kenti yakınlarındaki Kapustin Yar üssünden fırlatılıyor. NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR Putin, Oreşnik’in “düzinelerce savaş başlığı” taşıyabildiğini söylemişti. Rus lider, füzenin nükleer başlık kullanılmadan da büyük yıkım yaratabileceğini savunuyor. Askeri uzmanlara göre Oreşnik sistemi nükleer savaş başlığı taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Putin, füzenin yarattığı ısının “Güneş yüzeyine yakın sıcaklıklara” ulaşabildiğini öne sürerek, “Patlamanın merkezindeki her şey parçacıklara ayrılır, adeta toza dönüşür.” ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği yoğun hava saldırıları nedeniyle en az 83 kişinin yaralandığını belirterek, "Maalesef ölenler de var." açıklamasında bulundu. Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın gece Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını değerlendirdi. Saldırılarda "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füzeleri dahil olmak üzere 90 füze ve 600 silahlı insansız hava aracının (SİHA) kullanıldığını dile getiren Zelenskiy, bazı bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

