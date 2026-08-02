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Dünya
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Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

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Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Zelenskiy'den son bir haftanın bilançosuna ilişkin açıklama geldi.

#1
Foto - Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

Ukrayna kaynaklarından bildirilen verilere göre, Rusya ordusu gerçekleştirdiği son bir haftalık hava saldırılarında yaklaşık 1900 İHA, 1600 civarında güdümlü bomba ve 144 adet farklı tipte füzeyi cephe hatlarında ve şehirlerde yoğun şekilde kullandı.

#2
Foto - Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca ülkesine yönelik hava saldırılarını değerlendirdi.

#3
Foto - Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

Zelenskiy, Rus ordusunun bu süreç içerisinde Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1900 İHA ile 1600'e yakın güdümlü bomba ve farklı tipte 144 füze fırlattığını belirterek, "Bu hafta 16 bölgemiz saldırı altındaydı." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

Bu saldırılarda yüzlerce konutun hedef alındığını aktaran Zelenskiy, toplamda 1000'den fazla yapının hasar gördüğünü açıkladı.

#5
Foto - Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

Zelenskiy ayrıca, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

#6
Foto - Putin'in gözü döndü! 2 bine yakın İHA ve güdümlü bombalarla saldırdı

Rusya'nın balistik füze üretimine daha fazla kaynak ayırmaya başladığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırımlar genişletilmeli ve işe yaramalıdır." ifadesine yer verdi.

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