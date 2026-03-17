Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Lomidze, 2026 yaz sezonu Türkiye'ye yönelik turizm talebiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

1
#1
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Rusya'nın yurt dışı turizm tercihlerinde Türkiye, rakiplerini geride bırakarak lider konumunu güçlendirdi. Moskova'da düzenlenen MITT Fuarı, Türkiye'nin hem tatil hem de kongre turizmi alanındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Sektör temsilcileri ve yerel yöneticiler, Rusya pazarındaki büyüme potansiyeline dikkat çekerek 2026 yaz sezonu için iddialı mesajlar verdi.

#2
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Rusya'nın yurt dışı turizm talebinde Türkiye'nin son yıllarda olduğu gibi bu yıl da lider konumunu koruması bekleniyor. Rusya'da turizm sektörü temsilcileri, geniş uçuş ağı, fiyat-performans dengesi ve turizm altyapısı ile Türkiye'nin Rus turistler açısından en cazip tatil noktası özelliğini koruduğuna işaret ediyor.

#3
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verilerine göre, Türkiye'yi 2024'te yaklaşık 6,7 milyon kişi ziyaret ederken, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2025'te Rusya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yaklaşık 6,9 milyona ulaştı.

#4
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Almanya ile birlikte Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer almayı sürdüren Rusya'da, özellikle Antalya ve İstanbul, vatandaşların yurt dışında en çok ziyaret ettiği şehirler arasında başı çekiyor.

#5
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

ATOR yetkilileri, Türkiye'ye yönelik erken rezervasyon talebinin 2026 yaz sezonu için de güçlü olduğunu belirtiyor. Yetkililer, tur fiyatlarında sınırlı artışlar ve charter uçuş kapasitesinin korunmasının önemine işaret ederken, ATOR Başkanı Maya Lomidze, turizm talebinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında önemli bir fark bulunduğunu söylemişti.

#6
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Türkiye ile Mısır ve Körfez bölgesindeki rakip ülkeleri arasındaki talepte "büyük" fark bulunduğuna işaret eden Lomidze, "Türkiye bir numaralı tatil destinasyonu." ifadesini kullanmıştı.

#7
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Uzmanlara göre, Türkiye'nin "her şey dahil" konsepti, geniş otel kapasitesi ve Rus turistlere yönelik hizmet altyapısı ülkeyi Rusya pazarında rakip destinasyonlara karşı avantajlı konumda tutmaya devam ediyor.

#8
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Müdürü Cemil Hakan Kılıç, Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (MITT) kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya pazarına önem verdiklerini söyledi. Turizmin yanı sıra toplantı ve kongre sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Kılıç, "İstanbul zaten kendi reklamını yapan bir şehir. Dünyanın buluşma noktası. Türk Hava Yolları da dünyanın en büyük taşıyıcıları arasında yer alıyor. İstanbul'u bir geçiş noktası yaptı." dedi.

#9
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Son dönemde İran'da yaşanan gelişmelerin çeşitli olumsuz etkileri bulunduğuna işaret eden Kılıç, "Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai gibi rakip durumda bulunduğumuz ve kayba uğrayan yerlerden bize doğru kaymalar başladı ve bu da bizim terazimizi düzeltti." ifadesini kullandı. Kılıç, Rusya'nın turizm sektöründe nüfusu açısından en büyük pazarlardan biri konumunda olduğunu belirterek, "Güzel de ilişkilerimiz var. MITT'de özellikle ilk gün çok ciddi bir kalabalık gördük. Ben bu kadarını beklemiyordum. O anlamda çok memnunuz." diye konuştu.

#10
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Türkiye'nin değişen küresel konjonktürde yürüttüğü denge siyasetinin turizme de olumlu katkı sunduğunu vurgulayan Kılıç, "Taşların tümüyle yerine oturmasından sonra, Rusya, genç nüfusuyla ve doğal kaynaklarıyla önü açık bir ülke. Tıpkı Kovid-19 sonrası nasıl bir turizm patlaması yaşandıysa, toplantı sektöründe de Rusya ile bizim lehimize bu tür gelişmeler yaşanacaktır." değerlendirmesini paylaştı. Rusya ile turizmde yapılan kültür alışverişinin de önemini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

#11
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

"Turizm, en kestirme yoldan kültür ihracatıdır. Yani kendinizi dünyaya tanıtmak istiyorsanız bunun en kestirme yolu turizmdir. İletişim kurmaktır. O iletişimi de kurduğunuz zaman ister istemez önyargılar ortadan kalkıyor. Dolayısıyla aslında turizm barışa da çok katkısı olan bir sektördür. Bu çerçeveden bakarsak, bu alışverişlerimizin, gidiş gelişlerimizin, süreçlerin daha kısa sürede aşılmasına destek olacağına inanıyorum."

#12
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Nevşehir Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş de turizmin sağladığı istihdama dikkati çekerek, Moskova dahil önemli başkentlere giderek Kapadokya'yı tanıttıklarını söyledi. Orta Doğu'daki gelişmelerin turizm sektörüne olası etkilerini değerlendiren Ateş, "Etkilendik ama nihayetinde turizm hep var olacak. Bir dönem salgın vardı o da geldi geçti. Bir dönem savaş oluyor. Turizm böyle, inişli ve çıkışlı bir grafiğe sahip." dedi.

#13
Foto - Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Rusya pazarına önem verdiklerini anlatan Ateş, "Rusya pazarı bizim için çok kıymetli. Ruslar genelde Antalya'yı tercih ediyorlar. Ama bizim de çok ciddi kültür turizmimiz var." ifadelerini kullandı. Ateş, Orta Doğu'daki savaşın olumsuz etkileri olduğunu belirterek, "İyi tanıtımla, güvenli bir ortam sağlayarak, insanlara daha huzurlu daha mutlu bir tatil imkanı sunarak biraz da tabii fiyatlama etkisiyle de arz talep dengesini belli bir noktaya getirebiliriz. Belki Arap ülkelerindeki durumdan Türkiye'nin lehine gelişmeler de olabilir. Bundan da umutluyuz." dedi.

Yorumlar

Ateş

Sn akit ben turizmciyim de siz nerede yaşıyorsunuz ben çözemedim bu ne kafası ise
Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı
Dünya

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı

Bebek katili terörist Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşı..
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Türk vatandaşlarına uyarı geldi!
Dünya

Türk vatandaşlarına uyarı geldi!

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara kritik bölgelerden uza..
Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde
Gündem

Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık eki..
Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı
Dünya

Bu karar Türkiye’de en çok Özgür Özel'i üzer! Müslüman mahallelerinde alkol satışı tamamen yasaklandı

Suriye’de Şara hükümetinin bu hafta başı aldığı yeni bir karar, seçim vaadi olarak alkolü ucuzlatma sözü veren ve ölüleri bile mezarlıkta ra..
Trump’tan İran için bitiş tarihi: "Savaş bu hafta değil ama çok yakında bitecek!"
Dünya

Trump’tan İran için bitiş tarihi: "Savaş bu hafta değil ama çok yakında bitecek!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden çatışmaların sona yaklaştığını müjdeledi. Oval Ofis’te çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, Hür..
