Rusya 'Türkiye' gelişmesini duyurdu: Mısır ve BAE'ye fark attılar resmen patlama yaşanacak

Son dönemde İran'da yaşanan gelişmelerin çeşitli olumsuz etkileri bulunduğuna işaret eden Kılıç, "Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai gibi rakip durumda bulunduğumuz ve kayba uğrayan yerlerden bize doğru kaymalar başladı ve bu da bizim terazimizi düzeltti." ifadesini kullandı. Kılıç, Rusya'nın turizm sektöründe nüfusu açısından en büyük pazarlardan biri konumunda olduğunu belirterek, "Güzel de ilişkilerimiz var. MITT'de özellikle ilk gün çok ciddi bir kalabalık gördük. Ben bu kadarını beklemiyordum. O anlamda çok memnunuz." diye konuştu.