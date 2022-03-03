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Dünya
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Putin'e karşı ayağa kalktılar

2022-03-03 10:33:11
Putin'e karşı ayağa kalktılar

Rusya ile Ukrayna savaşı sekizinci gününde devam ediyor. Moskova yönetimine söz konusu saldırılar nedeniyle tepki artıyor.

#1
Foto - Gelen tepki ve yaptırımlara rağmen Rusya saldırılarına devam ediyor.

Gelen tepki ve yaptırımlara rağmen Rusya saldırılarına devam ediyor.

#2
Foto - Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

#3
Foto - Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemleri düzenlendi.

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemleri düzenlendi.

#4
Foto - Eylem öncesi Moskova merkezindeki cadde ve meydanlarında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, barikatlar kurdu.

Eylem öncesi Moskova merkezindeki cadde ve meydanlarında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, barikatlar kurdu.

#5
Foto - Girişi kapatılan Kızıl Meydanı yakınlarında toplanan kalabalık, Rus hükûmetinden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlaması talebinde bulundu.

Girişi kapatılan Kızıl Meydanı yakınlarında toplanan kalabalık, Rus hükûmetinden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlaması talebinde bulundu.

#6
Foto - St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'ne çıkan yüzlerce kişi de savaş karşıtı pankartlar açarak

St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'ne çıkan yüzlerce kişi de savaş karşıtı pankartlar açarak "Savaşa karşıyız" sloganı attı.

#7
Foto - Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Rusya'nın 32 kentinde düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra, Rusya'nın 32 kentinde düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde 700'den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

#8
Foto - Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen eylemlerde 7 bin 500'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen eylemlerde 7 bin 500'ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

#9
Foto - İşte fotoğrafların devamı...

İşte fotoğrafların devamı...

#10
Foto - İşte fotoğrafların devamı...

İşte fotoğrafların devamı...

#11
Foto - İşte fotoğrafların devamı...

İşte fotoğrafların devamı...

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