  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
15
Putin'den kripto paralara darbe

2022-07-18 20:33:19
Putin'den kripto paralara darbe

Rusya'da Putin'in imzaladığı son yasa taslağı, ülkede sadece rubleye izin verirken kripto paraları ise illegal olarak nitelendiriyor.

#1
Foto - Kripto paraları engelleme girişimlerine Rusya da katılıyor.

Kripto paraları engelleme girişimlerine Rusya da katılıyor.

#2
Foto - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni bir yasa tasarısı kapsamında kripto para ile yapılan ödemelerin illegal sayılacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni bir yasa tasarısı kapsamında kripto para ile yapılan ödemelerin illegal sayılacağı belirtildi.

#3
Foto - Putin ayrıca Rus rublesinin, ülkede ödeme için kullanılabilen tek para birimi olduğunu ifade etti.

Putin ayrıca Rus rublesinin, ülkede ödeme için kullanılabilen tek para birimi olduğunu ifade etti.

#4
Foto - Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı yeni bir yasa tasarısı, kripto para yatırımcılarını üzecek gibi duruyor.

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı yeni bir yasa tasarısı, kripto para yatırımcılarını üzecek gibi duruyor.

#5
Foto - Rusya Federasyonu’nun tek resmi para biriminin ruble olduğunu belirten tasarı, kriptoyla ödemeye kapıyı kapattı.

Rusya Federasyonu’nun tek resmi para biriminin ruble olduğunu belirten tasarı, kriptoyla ödemeye kapıyı kapattı.

#6
Foto - Yeni taslağa göre Rusya, dijital varlıklar ve başta NFT olmak üzere dijital hakların artık maddi değere sahip varlıklar olarak değerlendirmeyecek.

Yeni taslağa göre Rusya, dijital varlıklar ve başta NFT olmak üzere dijital hakların artık maddi değere sahip varlıklar olarak değerlendirmeyecek.

#7
Foto - Bundan dolayı da dijital varlıklar, mal ve hizmetler için ödeme yöntemi olarak kullanılamayacak.

Bundan dolayı da dijital varlıklar, mal ve hizmetler için ödeme yöntemi olarak kullanılamayacak.

#8
Foto - Putin’in imzaladığı yeni yasa tasarısı ayrıca ülke içinde diğer para birimlerinin de kullanılmasının önüne geçti.

Putin’in imzaladığı yeni yasa tasarısı ayrıca ülke içinde diğer para birimlerinin de kullanılmasının önüne geçti.

#9
Foto - Böylece Rus rublesi, ülkede kabul gören tek para birimi olarak teyit edildi.

Böylece Rus rublesi, ülkede kabul gören tek para birimi olarak teyit edildi.

#10
Foto - 10 gün içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa tasarısı, en çok Rusya’daki kripto borsalarını etkileyecek.

10 gün içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa tasarısı, en çok Rusya’daki kripto borsalarını etkileyecek.

#11
Foto - Putin’in imzaladığı dosyada, “borsa operatörlerinin işlemlerde parasal bir ikame olarak kripto varlıklarının kabulünü reddetmesi” gerektiğine dikkat çekildi.

Putin’in imzaladığı dosyada, “borsa operatörlerinin işlemlerde parasal bir ikame olarak kripto varlıklarının kabulünü reddetmesi” gerektiğine dikkat çekildi.

#12
Foto - Rusya’daki ekonomik belirsizlik, binlerce vatandaşın kripto paralara yönelmesine yol açtı.

Rusya’daki ekonomik belirsizlik, binlerce vatandaşın kripto paralara yönelmesine yol açtı.

#13
Foto - Daha önce bir Putin’e sunulan öneride, yatırım aracı olarak Ethereum ve Bitcoin’in saklanmasına izin vermesi istendi.

Daha önce bir Putin’e sunulan öneride, yatırım aracı olarak Ethereum ve Bitcoin’in saklanmasına izin vermesi istendi.

#14
Foto - Binance ve Coinbase gibi platformlar ise ülkenin yasalarına uymayı geçtiğimiz Şubat ayında kabul etmişti.

Binance ve Coinbase gibi platformlar ise ülkenin yasalarına uymayı geçtiğimiz Şubat ayında kabul etmişti.

Avrupa ülkesi para biriktirmeye başladı! Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alıp savaş bölgesine yollayacaklar
Dünya

Avrupa ülkesi para biriktirmeye başladı! Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alıp savaş bölgesine yollayacaklar

Ukrayna'ya Rusya savaşında destek olmak isteyen Norveçliler, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alıp cephe attına göndermek için yardım ka..
Arkalarına bakmadan gidiyorlar! Starbucks bavulunu topladı
Ekonomi

Arkalarına bakmadan gidiyorlar! Starbucks bavulunu topladı

Pandemi ve enerji krizinden etkilenen Starbucks, İngiltere'deki faaliyetlerini sonlandırıyor.
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Bu yatırım aracı bir yılda yüzde 500'e yakın kazandırdı
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Bu yatırım aracı bir yılda yüzde 500'e yakın kazandırdı

Altın ve gümüş yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken değerli metallerden lityum bir yıllık getirisi ile şok etkisi yaptı. Lityum yat..
Eski milletvekili Ali Sezal toprağa verildi
Siyaset

Eski milletvekili Ali Sezal toprağa verildi

Eski milletvekili Ali Sezal, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bomba müjde! Yer yerinden oynayacak
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bomba müjde! Yer yerinden oynayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklend..
Haram para yiyen adamın başına gelmeyen kalmadı
Gündem

Haram para yiyen adamın başına gelmeyen kalmadı

Kayseri'de 1998 yılında kazı kazandan 7,5 milyar kazanan Mustafa Oytun'un milyonerleği kısa sürdü. 54 yaşındaki adam kısa sürede her şeyini ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23