Putin öfkesini ateşledi! Rusya artık NATO ile savaşta

"RUSYA ARTIK NATO VE BATI İLE SAVAŞ HALİNDE" Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in 'özel harekat' konseptinden çıktığını ve artık NATO ve Batı'ya karşı bir savaş içinde olduğunu iddia etti. "RUSYA BÜYÜK SALDIRILAR DÜZENLEYECEK, BATI'YA MİSİLLEME YAPACAK" Sannino Rusya'nın sivil ve askeri hedef ayrımı gözetmeden büyük saldırılar düzenleyeceğini ve Batı'ya misilleme yapacağını öne sürerken "Bu durumun Rusya'nın savaşı farklı bir aşamaya taşıma biçiminin yalnızca bir evrimi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. BÜYÜK YANKI UYANDIRDI Sannino'nun açıklamaları Batı'da büyük yankı uyandırdı. Gazeteler açıklamayı 'Rusya artık NATO ile savaşta' başlığı ile okuyucuları ile paylaştı. 'Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı PUTİN ise üstü kapalı gözdağı vererek, 'Tarihi derslerin unutulması, korkunç trajedilerin tekrarlanmasına yol açar. Ukrayna'da neo-Naziler tarafından organize edilen ve sivillere karşı işlenen suçlar bunu açıkça kanıtlıyor. Askerlerimiz bu kötülük karşısında büyük bir cesarfetle savaşıyorlar' ifadelerini kullandı. YAPTIRIMLARIN SÜRESİ UZATILDI Öte yandan Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 31 Temmuz'a kadar uzattı.