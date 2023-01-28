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Dünya
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Putin öfkesini ateşledi! Rusya artık NATO ile savaşta

2023-01-28 06:15:13
Putin öfkesini ateşledi! Rusya artık NATO ile savaşta

Üst düzey bir AB yetkilisi, Batılı müttefiklerin tank yardımlarının Putin'in öfkesini ateşlediğini iddia ederek 'Rusya artık NATO ve Batı ile savaş halinde' dedi. Almanya hükümetinin Ukrayna’da devam eden savaş için 14 adet Leopard 2 tankı gönderme kararının ardından ABD de birkaç ay içinde Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıkladı.

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Foto - Putin öfkesini ateşledi! Rusya artık NATO ile savaşta

Fransa ve İngiltere'nin de aldığı kararlara ek olarak Ukrayna'ya bir müjde de Polonya'dan geldi. PolonyaBaşbakanı Mateusz Morawiecki, Kanada basınına verdiği röportajda Ukrayna'ya Alman Leopard 2 tanklarının dışında 60 tank daha vereceklerini söyledi. Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya modern tank tedariki konusunda anlaşmaya varmasında Polonya'nın rolüne dikkat çeken Başbakan Mateusz Morawiecki, "Polonya'nın rolü diğer ülkeleri ikna etmede yardımcı oldu" dedi. Polonya'nın 6 ay kadar önce Ukrayna'ya 250'den fazla tank veren ilk ülke olduğunu ifade eden Mateusz Morawiecki, 14 adet Leopard 2 tankının yanı sıra 60 adet modernize edilmiş tank daha vereceklerini söyledi. 60 tankın 30 tanesinin Polonya yapımı PT-91 Twardy ana muharebe tankı olacağını belirten Morawiecki, geri kalan 30 tankın modeli hakkında ise bilgi vermedi.

#2
Foto - Putin öfkesini ateşledi! Rusya artık NATO ile savaşta

CİDDİ BİR FARK YARATABİLİR Ukraynalı yetkililer savaşın başından beri en az 300 modern tanka ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Batılı müttefiklerden gelen açıklamalara göre Ukrayna'ya 300 olmasa da en az 100 adet tankın gönderileceği düşünülüyor. Askeri analistlere göre söz konusu tanklar savaşta ciddi bir fark yaratabilir. "PUTİN'İN ÖFKESİ YENİDEN ATEŞLENDİ" Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını 'Çatışmaya doğrudan müdahil olma' olarak değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmazken Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili tank kararını 'oyun değiştiren' bir adım olarak değerlendirdi ve Rus liderin öfkesinin yeniden ateşlendiğini öne sürdü.

#3
Foto - Putin öfkesini ateşledi! Rusya artık NATO ile savaşta

"RUSYA ARTIK NATO VE BATI İLE SAVAŞ HALİNDE" Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in 'özel harekat' konseptinden çıktığını ve artık NATO ve Batı'ya karşı bir savaş içinde olduğunu iddia etti. "RUSYA BÜYÜK SALDIRILAR DÜZENLEYECEK, BATI'YA MİSİLLEME YAPACAK" Sannino Rusya'nın sivil ve askeri hedef ayrımı gözetmeden büyük saldırılar düzenleyeceğini ve Batı'ya misilleme yapacağını öne sürerken "Bu durumun Rusya'nın savaşı farklı bir aşamaya taşıma biçiminin yalnızca bir evrimi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. BÜYÜK YANKI UYANDIRDI Sannino'nun açıklamaları Batı'da büyük yankı uyandırdı. Gazeteler açıklamayı 'Rusya artık NATO ile savaşta' başlığı ile okuyucuları ile paylaştı. 'Uluslararası Holokost'u Anma Günü'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı PUTİN ise üstü kapalı gözdağı vererek, 'Tarihi derslerin unutulması, korkunç trajedilerin tekrarlanmasına yol açar. Ukrayna'da neo-Naziler tarafından organize edilen ve sivillere karşı işlenen suçlar bunu açıkça kanıtlıyor. Askerlerimiz bu kötülük karşısında büyük bir cesarfetle savaşıyorlar' ifadelerini kullandı. YAPTIRIMLARIN SÜRESİ UZATILDI Öte yandan Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 31 Temmuz'a kadar uzattı.

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