2020-09-05 08:59:47 PUBG için yasak kararı çıktı
Tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG için resmen yasak kararı çıktı.
Tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG için resmen yasak kararı çıktı.
Oyuncuların müptelası olduğu savaş oyunu ‘PUBG’ için dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Hindistan’da kritik bir gelişme yaşandı.
NDTV kanalında yer alan habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetler içerisinde olduğunu açıkladı.
Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet olduğu belirtilen açıklamada bu nedenle aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin iltisaklı 118 mobil uygulamanın yasaklandığı belirtildi.
Ülkede 33 milyondan fazla aktif “PUBG Mobile” kullanıcısı bulunuyor. Çin merkezli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle itham ediliyor.
Hindistan'da mobil uygulamalara getirilen yasak ilk değil. Geçtiğimiz 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin merkezli 59 mobil uygulama da yasaklanmıştı.
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