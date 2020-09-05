  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
PUBG için yasak kararı çıktı

2020-09-05 08:59:47
PUBG için yasak kararı çıktı

Tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG için resmen yasak kararı çıktı.

#1
Foto - Oyuncuların müptelası olduğu savaş oyunu ‘PUBG’ için dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Hindistan’da kritik bir gelişme yaşandı.

Oyuncuların müptelası olduğu savaş oyunu ‘PUBG’ için dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden Hindistan’da kritik bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - NDTV kanalında yer alan habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetler içerisinde olduğunu açıkladı.

NDTV kanalında yer alan habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetler içerisinde olduğunu açıkladı.

#3
Foto - Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet olduğu belirtilen açıklamada bu nedenle aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin iltisaklı 118 mobil uygulamanın yasaklandığı belirtildi.

Bazı mobil uygulamaların kötüye kullanılarak kullanıcıların verilerinin çalınması ve gizlice Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet olduğu belirtilen açıklamada bu nedenle aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin iltisaklı 118 mobil uygulamanın yasaklandığı belirtildi.

#4
Foto - Ülkede 33 milyondan fazla aktif “PUBG Mobile” kullanıcısı bulunuyor. Çin merkezli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle itham ediliyor.

Ülkede 33 milyondan fazla aktif “PUBG Mobile” kullanıcısı bulunuyor. Çin merkezli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle itham ediliyor.

#5
Foto - Hindistan'da mobil uygulamalara getirilen yasak ilk değil. Geçtiğimiz 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin merkezli 59 mobil uygulama da yasaklanmıştı.

Hindistan'da mobil uygulamalara getirilen yasak ilk değil. Geçtiğimiz 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin merkezli 59 mobil uygulama da yasaklanmıştı.

Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı
Gündem

Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı

Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Merye..
Militana ‘cübbe’ giydirilmeyecek! Teröre destekçi barolara son neşter vuruluyor
Gündem

Militana ‘cübbe’ giydirilmeyecek! Teröre destekçi barolara son neşter vuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın adli yıl açılışında sinyallerini verdiği Avukatlık Yasası’ndaki değişikliğin detayları yavaş yavaş netleşiyor..
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı