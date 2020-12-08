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Teknoloji-Bilişim
12
PUBG için kapatma kararı! 33 milyon oyuncuya büyük şok

2020-12-08 20:02:08
PUBG için kapatma kararı! 33 milyon oyuncuya büyük şok

Milyonlarca oyuncunun oynadığı PUBG için dikkat çeken bir karar çıktı.

#1
Foto - Son yılların en popüler oyunlarından biri olan PUBG, dünyada büyük ilgi görüyor.

Son yılların en popüler oyunlarından biri olan PUBG, dünyada büyük ilgi görüyor.

#2
Foto - Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu video oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds kısaltmasıyla PUBG, FPS oyun kategorisinde dikkat çekerken diğer taraftan dünyada tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu video oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds kısaltmasıyla PUBG, FPS oyun kategorisinde dikkat çekerken diğer taraftan dünyada tartışma konusu olmaya devam ediyor.

#3
Foto - Milyonlarca PUBG oyuncularını çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca PUBG oyuncularını çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

#4
Foto - PUBG'nin kullanıcıların bilgilerini kötüye kullandığı ve verilerini çaldığı iddia edildi.

PUBG'nin kullanıcıların bilgilerini kötüye kullandığı ve verilerini çaldığı iddia edildi.

#5
Foto - NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

NDTV kanalındaki habere göre Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı Çin menşeli uygulamaların ülkenin egemenliği, bütünlüğü, savunması, güvenliği ve kamu düzenine karşı zararlı faaliyetlerde bulunduğu bildirildi.

#6
Foto - Verilerin Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi

Verilerin Hindistan’ın dışındaki sunuculara aktarılması hakkında çok sayıda şikayet alındığı da ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, aralarında PUBG Mobile, WeChat Reading, Voov Meeting, FaceU, InNote, Game of Sultans ve AppLock'ın da bulunduğu Çin'le irtibatlı 118 cep telefonu uygulamasının yasaklandığı kaydedildi

#7
Foto - Hindistan’da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Hindistan’da 33 milyonun üzerinde aktif PUBG Mobile kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

#8
Foto - Dünyada ve Türkiye’de yoğun bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, FPS oyun kategorisi içerisinde yer almaktadır. İlk çıktığı dönemde PC platformu için Steam üzerinden yayımlanan oyun, akıllı telefon ve tabletlerde oynanabiliyor.

Dünyada ve Türkiye’de yoğun bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, FPS oyun kategorisi içerisinde yer almaktadır. İlk çıktığı dönemde PC platformu için Steam üzerinden yayımlanan oyun, akıllı telefon ve tabletlerde oynanabiliyor.

#9
Foto - PUBG’de asıl amaç hayatta kalmaktır ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için harekete geçmek gerekiyor. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler.Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

PUBG’de asıl amaç hayatta kalmaktır ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için harekete geçmek gerekiyor. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler.Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

#10
Foto - Öte yandan birçok ülkede Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

Öte yandan birçok ülkede Çinli teknoloji şirketleri, kullanıcı bilgilerinin gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor.

#11
Foto - Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

Hindistan'da 29 Haziran'da da aralarında TikTok, CamScanner, Share it, WeChat, UC tarayıcı, Xender ve Clean-master gibi Çin'le bağlantılı 59 mobil uygulamaya yasak getirilmişti.

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