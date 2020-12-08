PUBG için kapatma kararı! 33 milyon oyuncuya büyük şok

PUBG’de asıl amaç hayatta kalmaktır ancak bu amacı gerçekleştirirken de diğer oyuncuları saf dışı bırakmak için harekete geçmek gerekiyor. Oyunda 100'e yakın oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler.Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.