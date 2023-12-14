Provokasyon merkezi Ekşi Sözlük’ten domain oyunu! Sözlükte kontrol mekanizması yok!

Bugüne kadar birçok skandalla gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük, pedofili rezaletinin ardından mahkeme kararıyla kapatıldı. İğrenç olayı saklamaya çalışan sözlük yöntemi ise bu konuda da uyanıklık yaptı. Yeni domain üzerinden sözlüğe giriş yapılabileceğini açıkladı. Ancak bu duruma yazarlarından bile tepki yağdı: Artık siteyi kapatanlara lanet okumak yerine şapkayı önünüze alıp bir düşünün derim. Sözlükte her başlıkta küfürler havada uçuşuyor, sürekli nefret suçu işleniyor, sözlükte cidden bir kontrol mekanizmasının olduğu hissedilmiyor!