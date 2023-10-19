Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Propolis ciltteki yaraların daha çabuk kapanmasına yardımcı olur. Tek başına kullanıldığı gibi ilaçlarla birlikte de cilt yüzeyine sürülebilir. Propolis cildin tahriş olmasını engeller ve cildi yumuşatır. Deri yüzeyini iyileştirerek daha pürüzsüz olmasını sağlar.Propolis kullanımı için propolis özütleri, serumları veya ham propolis kullanabilirsiniz.Propolisler genellikle suda çözünebilir olurlar. Yani birkaç damla propolis özünü cildinize masaj yaparak uygulayabilir ve sabah uyandığınızda su ile temizleyebilirsinizPropolisi sabah ve akşam cildinize uygulayabilirsiniz.Propolis seçerken dikkat etmeniz gerekir. Çünkü piyasada sahte propolsiler de bulunur. Aktardan propolis alırken mutlaka güvendiğin markalar ve ürünün tamamen doğal olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. posta'da yer alan içerikte eğer hassas ve alerjik bir cildiniz varsa propolis kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir diyerek uyarıldı.