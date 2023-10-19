2023-10-19 16:23:21 Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar
Yaşınız ilerledikçe ve vücudunuzdaki kolajen üretimi azaldıkça yaşlanma cilt uzmanı tavsiye ediyor! Propolis ile ilgili olarak yeni detayı her geçen gün kamuoyu ile paylaşan uzmanlar tavsiye ediyor! Kırışıklıklar, ince çizgiler ve elastikiyet kaybı başınıza bela olur. Bu noktada vücudunuza kolajen depolamanız gerekir. Piyasada vücudunuza kolajen depolayan pek çok takviye ürün bulunsa da bunu doğal yollarla karşılayabilmeniz mümkün.