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Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

2023-10-19 16:23:21
Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Yaşınız ilerledikçe ve vücudunuzdaki kolajen üretimi azaldıkça yaşlanma cilt uzmanı tavsiye ediyor! Propolis ile ilgili olarak yeni detayı her geçen gün kamuoyu ile paylaşan uzmanlar tavsiye ediyor! Kırışıklıklar, ince çizgiler ve elastikiyet kaybı başınıza bela olur. Bu noktada vücudunuza kolajen depolamanız gerekir. Piyasada vücudunuza kolajen depolayan pek çok takviye ürün bulunsa da bunu doğal yollarla karşılayabilmeniz mümkün.

#1
Foto - Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Kolajen üretiminin azalmasıyla birlikte cildiniz zamanla elastik yapısını kaybeder. Azalan kolajen miktarı cildinizdeki kırışıklıkların ve ince çizgilerin artmasına sebep olur. Bu sebeple cildinize kolajen desteği sağlamanız gerekir.

#2
Foto - Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Propolis, çok güçlü bir kolajen kaynağı olduğu için cilt hücrelerinin kısa sürede onarılmasına ve cildinizi yenilenmesine yardımcı olur. Propolis kremi ve maskesi kullanarak erken yaşlanmayı durdurabilmeniz mümkün.

#3
Foto - Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Cildinizde zamanla azalan kolajen üretimi kırışıklık, sarkma, cilt lekeleri ve ince çizgiler gibi yaşlanma izlerinin daha belirgin hale gelmesine sebep olur.Propolisin içerisinde arıların kendi salgıları, reçine ve balmumu gibi içerikler yer alıyor. Arılar, iğne yapraklı ağaçların ya da yaprak dökmeyen bitkilerin özünden propolis adı verilen bir bileşik üretiyor. Propolisin doğru kullanıldığında özellikle cilde çok faydası bulunuyor.

#4
Foto - Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Özellikle enfeksiyonla ve cilt yaralarıyla mücadele etmek için propolis çok fazla tercih ediliyor. Hücre yenileyici özelliği ile propolis cilde kolajen de depoluyor.

#5
Foto - Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Propolis üzerinde yapılan pek çok çalışma cilt üzerindeki faydalarını ortaya koyuyor. Propolis kaliteli bir antioksidan olarak biliniyor. Cildin bakımlı, canlı ve kusursuz görünmesini sağlıyor. Propolis içeren bakım kremlerini düzenli kullanarak cildinizi dış etkenlere karşı güçlü hale getirebilmeniz mümkün.

#6
Foto - Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

KOLAJEN DESTEĞİ İLE CİLDİ GENÇLEŞTİRİR! Propolis cilde kolajen desteği sağlar. Bu özelliği ile hücreleri hızlı bir şekilde yeniler. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Propolisin içeriğindeki kolajenler, cildin kolajen seviyesini arttırarak cildin gençleşmesini ve sıkılaşmasını sağlar. Cildin elastik yapısını koruduğu ve kolajen üretimini desteklediği için cildin kırışmasını da önler.YARA VE YANIKLARI TEDAVİ EDER Propolis ciltteki yaraları, ince sıyrıkları ve çizgileri de tedavi eder. Propolisi cilt yüzeyindeki enfeksiyonları önlemek için de kullanabilirsiniz.

#7
Foto - Propolis nedir, neye yarar? Tek damla sonrası bir hamlede kolajen kaynağı çıkaran oymuş! Duyanlar aldılar

Propolis ciltteki yaraların daha çabuk kapanmasına yardımcı olur. Tek başına kullanıldığı gibi ilaçlarla birlikte de cilt yüzeyine sürülebilir. Propolis cildin tahriş olmasını engeller ve cildi yumuşatır. Deri yüzeyini iyileştirerek daha pürüzsüz olmasını sağlar.Propolis kullanımı için propolis özütleri, serumları veya ham propolis kullanabilirsiniz.Propolisler genellikle suda çözünebilir olurlar. Yani birkaç damla propolis özünü cildinize masaj yaparak uygulayabilir ve sabah uyandığınızda su ile temizleyebilirsinizPropolisi sabah ve akşam cildinize uygulayabilirsiniz.Propolis seçerken dikkat etmeniz gerekir. Çünkü piyasada sahte propolsiler de bulunur. Aktardan propolis alırken mutlaka güvendiğin markalar ve ürünün tamamen doğal olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir. posta'da yer alan içerikte eğer hassas ve alerjik bir cildiniz varsa propolis kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir diyerek uyarıldı.

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