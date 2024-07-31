2024-07-31 23:08:50 Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sinsi hastalığa karşı harika içecek! Erken teşhisi yok: 25 yıl önceden başlıyor!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sağlık tavsiyeleriyle adından söz ettiriyor. Özellikle şifalı kürleriyle bilinen Prof. Saraçoğlu günümüzde giderek yaygınlaşan Alzheimer, parkinson ve bunama gibi hastalıklara karşı önlem alınabilecek bir içecek tavsiyesi verdi. Unutkanlığı bitiren bu içecek Alzheimer hastalığını da önlüyor. Saraçoğlu, sinsi hastalıklardan biri olan Alzheimer'ın erken teşhis edilemediğini ve kişide 20-25 yıl önceden başladığını söyledi.