Prof. Dr. Saraçoğlu'ndan sinsi hastalığa karşı harika içecek! Erken teşhisi yok: 25 yıl önceden başlıyor!

'ESKİDEN BU HASTALIKLAR ENDER GÖRÜLÜRDÜ' Prof. Dr. Saraçoğlu, "Eskiden bunama veya Alzheimer dediğimiz Parkinson dediğimiz beyinle ilgili hastalıklar çok ender görülürdü. Fark ettiyseniz Alzheimer giderek artış gösteriyor. Bunun iki türlüsü var. İlki, beslenmeye bağlı olan ikincisi ise genetik. Eğer aileden genetik olarak alınmış bir şekilde Alzheimer var ise lütfen o insanlar en geç 25 yaşından sonra yılda en az 2 defa 1 ay müddetle taze sıkılmış havuç suyu içsin. Bu, Alzheimer ve parkinsona karşı muhteşem koruyucu ve önleyicidir." dedi.