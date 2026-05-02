Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan ezber bozan çıkış: O alışkanlık bitiyor! Kilo vermek, uzun yaşam, zayıflama sebebi...

Yapay zekâ, biyometrik ölçümler, akıllı yüzükler, CGM cihazları, uyku teknolojileri, genetik ve omik testler elbette büyümeye devam edecek. Ama teknoloji amaç değil, araç olacak. En iyi sağlık teknolojisi, insanı daha takıntılı değil daha bilinçli yapandır. En iyi wellness programı, kişiyi daha gergin değil daha dengeli hale getirendir. Yoksa bileklik "stresin yüksek" dedikçe daha çok strese giriyorsak, orada küçük bir komedi büyük bir sorun var demektir. Wellness dünyası yeni bir olgunluk dönemine giriyor. Daha az gösteriş, daha çok gerçeklik. Daha az skor, daha çok his. Daha az obsesyon, daha çok denge. Daha az "biohacking artistliği", daha çok iyi yaşam bilgeliği. Kısacası 2026'nın reçetesi şu: Bedenini dinle. Veriyi kullan ama veriye teslim olma. Sinir sistemini koru. Kasını, kemiğini, uykunu, cildini ve ilişkilerini önemse. Teknolojiden yararlan ama insan kalmayı unutma.