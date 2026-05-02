Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan ezber bozan çıkış: O alışkanlık bitiyor! Kilo vermek, uzun yaşam, zayıflama sebebi...

Anti-aging kelimesi biraz yoruldu. Çünkü mesele artık yaşlanmaya savaş açmak değil, cildin uzun vadeli sağlığını korumak. Yeni kavram: skin longevity. Cilt bariyeri, kolajen kalitesi, güneş koruması, inflamasyon kontrolü, uyku, glikasyon ve mikrobiyom daha fazla konuşulacak. Kısacası iyi cilt artık sadece krem meselesi değil; metabolizma, stres, uyku ve beslenmenin aynası. Pahalı krem sürüp üç saat uyuyorsanız cilt size nazikçe "beni kandıramazsın" der. 2026'da wellness dünyası mikroplastikleri daha çok konuşacak. Çünkü artık mesele sadece ne yediğimiz değil, neye maruz kaldığımız. Su şişesi, ambalaj, hava, deniz ürünleri, kozmetikler… Mikroplastikler modern hayatın görünmez misafirleri. Üstelik davetsiz geliyorlar, çıkmak için de pek acele etmiyorlar. Burada çözüm panik değil, akıllı azaltma: Cam ve çelik kullanmak, gereksiz plastik teması azaltmak, yüksek ısıda plastik kullanmamak, kaliteli su ve hava filtresi düşünmek, kozmetik içeriklerine dikkat etmek.