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Aktüel
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Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

2024-02-17 03:04:24
Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Prof. Dr. Naci Görür, o il ve çevresi için asıl tehlikeye açıklayıp uyardı.

#1
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi.

#2
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Zirve’de konuşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu söyleyerek, bu gerçeğin ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

#3
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Gaziantep’in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek" derken bölgedeki asıl tehlikeye şöyle dikkat çekti:

#4
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Fakat Gaziantep’e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz.

#5
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor.

#6
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz.

#7
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Gaziantep'te mikro bölgeleme Prof. Dr. Görür konuşmasının devamında, belediye başkanı olsa depreme karşı yapacağı çalışmaları özetledi:

#8
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Önce Gaziantep’in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım. Bu da şu demek; Gaziantep’i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız.

#9
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep’i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep’e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep’in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım.

#10
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Gelecek nesiller için önemli Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Deprem dirençli kentlerin oluşturulması deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor" derke şöyle devametti:

#11
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Stres yüklendi

Ancak, uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız.

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