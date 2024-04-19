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Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

2024-04-19 20:06:53
Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

Prof. Dr. Naci Görür, "Birden fazla İskenderun’u tehdit edecek deprem kaynağı var. Bu bölge çok ciddi bir deprem bölgesi. " dedi.

#1
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

​İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak gelen deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Belediye Kültür Sarayı'nda deprem konferansı verdi.

#2
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

Konferansa Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Necmettin Çalışkan, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, eski Milletvekili Suzan Şahin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

#3
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

Açılış konuşmasını İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz’ın yaptığı konferansta deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ciddiye alınması gereken büyük bir sorun olduğuna işaret ederek “Eğer işi ciddiye alırsak, biz İskenderun’u hükümetin de yardımıyla deprem dirençli hale getiririz. Depreme dirençli İskenderun’un yaratmalıyız. Bunu yaratacak olanlar merkezi yönetim, yerel yönetim ve halk, üçü birden hareket edecek” dedi.

#4
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

İskenderun’da deprem üreten kaynakların birden fazla olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Kimi kent vardır sadece deprem kaynağı bir tanedir, sizin öyle değil. Sizin hem doğunuzda, kuzeyinizde var hem batınızda var, hem denizde var. Birden fazla İskenderun’u tehdit edecek deprem kaynağı var. Bu bölge çok ciddi bir deprem bölgesi. Burası deprem üretecek, mahkûmdur üretmeye. Deprem üretecek, olacak neden? Çünkü dünyanın nabzıdır deprem. Eğer bu dünyada deprem olmazsa, dünya yaşamaz. Ölü deniz fayı, Arap levhasıyla Afrika levhası arasındaki sınır, bu da deprem üretmeye mahkûmdur. Bizim İskenderun’a bakarsak hem Doğu Anadolu’dan darbe alabiliyor hem ölü deniz fayından alıyor. Bunun tamamını levha sınırı olarak düşününün hem bu fay hem diğer fay etkisi, bizim bölgeyi etkiliyor” diye konuştu.

#5
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

Doğu Anadolu fayının bir özelliğinin Kahramanmaraş civarından ayrılıp, İskenderun’un batısına Yumurtalık, Osmaniye’ye Adana havzasına geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür’ “Şimdi siz orası Adana diyorsunuz. Ben hiç öyle demiyorum. İskenderun Körfezi’nin bir yanı siz bir yanı onlar. Orada olabilecek bir deprem de sizleri etkileyecektir” dedi.

#6
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

‘HARİTALANDIRARAK GERÇEK PROBLEMİ GÖRÜRÜZ’

#7
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

İskenderun Sahili’nde yaşanan çökme ve alınacak önlemlerle ilgili de bölgede ciddi araştırma yapılması gerektiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Naci Görür, “GPS ve INSAR dediğimiz uydu yöntemiyle burada araştırmak lazım. Burada gerçekten bir çökme var mı, çökmenin hızı ne ve bu çökmeler nerede devam ediyor? Onu araştırıp haritaladığımız zaman gerçek problemi görürüz. Eğer o araştırma sonucu burada çökme yoksa sahile yapılan o duvar doğrudur ama eğer çökme devam ediyorsa o iş çözüm değil. Örneğin belediye başkanımız yarın ‘İskenderun’u depreme hazırlıyorum bismillah’ dedi. İlk yapacağı iş İskenderun’un mikro bölgeleme çalışmasını yapmak, o bölgenin topografyasını ayrıntılı ortaya koyacak” şeklinde konuştu.

#8
Foto - Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

Ölü deniz fayının kollarının kırılması halinde yine depremle karşı karşıya kalınacağına değinen Prof. Dr. Naci Görür, “Ben bunların hemen kırılacağını düşünmüyorum, çok yavaş faylar. Adana havzasındaki bu fayların ise sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. İskenderun’da artık büyük deprem olur mu? Sadece Doğu Anadolu’yu düşünerek, olmaz derim. Yumurtalık’taki faylar kırılırsa, yine sizi etkiler veya şu anda kırılmamış ölü denizin kolları kırılırsa, yine sizi etkiler. Ölü denizin kollarının kırılması çok geç zaman alıyor” ifadelerini kullandı.

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