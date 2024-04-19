Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu bölge ciddi bir deprem bölgesi'

İskenderun’da deprem üreten kaynakların birden fazla olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Kimi kent vardır sadece deprem kaynağı bir tanedir, sizin öyle değil. Sizin hem doğunuzda, kuzeyinizde var hem batınızda var, hem denizde var. Birden fazla İskenderun’u tehdit edecek deprem kaynağı var. Bu bölge çok ciddi bir deprem bölgesi. Burası deprem üretecek, mahkûmdur üretmeye. Deprem üretecek, olacak neden? Çünkü dünyanın nabzıdır deprem. Eğer bu dünyada deprem olmazsa, dünya yaşamaz. Ölü deniz fayı, Arap levhasıyla Afrika levhası arasındaki sınır, bu da deprem üretmeye mahkûmdur. Bizim İskenderun’a bakarsak hem Doğu Anadolu’dan darbe alabiliyor hem ölü deniz fayından alıyor. Bunun tamamını levha sınırı olarak düşününün hem bu fay hem diğer fay etkisi, bizim bölgeyi etkiliyor” diye konuştu.