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Sağlık
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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor

2023-11-07 12:23:10
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! “5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu” deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor

Sağlıklı yaşam tüyolarıyla tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kış aylarında sık sık hastalananlar için portakaldan bile 7 kat fazla C vitamini içeren besini açıkladı. İşte soğuk hastalıklardan koruyan o mucizevi besin... Sağlı yaşamın sırlarını paylaşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, C vitamini ve protein yönünden oldukça zengin olan ısırgan otunun son derece faydalı olduğunu vurguladı. "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" dediği ısırgan otunun karaciğeri yoracağına dair yanlış bir inanış olduğunu belirten uzman isim, bu bitkinin iltihabı, saman nezlesi semptomlarını, kan basıncını ve kan şekeri düzeyini azaltabileceğini ifade etti.

#1
Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor

Isırgan otunun yaprakları acı vermesinin yanı sıra kaşıntı, kızarıklık ve şişmeye neden olan saç benzeri yapılara sahiptir. Genellikle yol kenarlarında, tarlalarda ve bahçelerde kendiliğinden yetişen ısırgan otu, Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçek açar ve yaz aylarında toplanır. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan ısırgan otu, antioksidan içermesi ile serbest radikallerin oluşumunu önler. Bu özelliği ile ısırgan otunun kanser tedavisine yönelik araştırmalar yapılmıştır. İdrar söktürücü özelliği ile toksinleri atar. Böbrek taşları oluşumunu önler. Isırgan otunun diüretik olması böbrek sağlığı için de önemlidir. Bu özelliği ile mesaneyi enfeksiyon ve ödemden koruyan ısırgan otu, böbreklerde taş-kum oluşumunu önler. Eğer taş ve kum var ise bunların dışarı kolayca atılmasını sağlar. Isırgan otu, kırmızı kan hücreleri üretimi için gerekli C vitamini ile demir minerali içermesi açısından çok faydalıdır. Alyuvar üretiminin artmasını sağlayan ısırgan otu, kan dolaşımını artırır. Böylece yaralar hızla iyileşir, hücrelere oksijen taşınmasında sorun olmayacağı için enerji yükselmesi görülür. Bu sebeple düzenli kullanımı sonucunda ısırgan otu, kronik yorgunluğa ve anemiye iyi gelir.

#2
Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor

Kan dolaşımını düzenleyen, kırmız kan hücreleri üretimini artıran ısırgan otu, bu özellikleri ile tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Böylece kalp-damar sağlığına faydalı olan ısırgan otu, dolaşımın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamış olur. Isırgan otu, özellikle saman nezlesi, astım ve mevsim değişimlerinde görülen alerjileri gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiği tespit edilmiş ve tedavilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Halk arasında kuru öksürük olarak biline rahatsızlık için ısırgan otu çayı tedavi edici özelliği vardır. Alerji tedavisinden iyi bir yardımcıdır. Kendini korumak için histamin salgılayan ısırgan otu ile yapılan araştırmalar sonucunda bu bitkiden elde edilen birleşimlerin alerjik reaksiyonları önemli ölçüde azalttığı gözlemlenmiştir. Astımı olanların düzenli olarak tükettiği belirtilerin azaldığı görülmüştür. Kemik sağlığını korur, romatizmaya iyi gelir.

#3
Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor

Vücuttaki kalsiyum içeriğinin korunmasını sağlayan bor minerali, ısırgan otu içinde yer almaktadır. Kemik gelişimi ve sağlığı açısından önemli olan kalsiyumun vücutta kalmasını sağlayan ısırgan otu, osteoporozun başlamasını önleyebilir ya da yavaşlatabilir. Diğer yandan ısırgan otu suyu ile ayakları yıkayarak masaj yapmak romatizma ağrısına iyi gelir. Isırgan otunun, idrar yolları sağlığı için faydalı olduğunu söylemiştik. Düretik olan ısırgan otu, prostat kanseri tedavisinden önemli bir yardımcıdır. Prostatla ilgili olarak ağrılı idrar yapma, idrar sonrasında damlama ve idrar akışının bozulması gibi rahatsızlıkların tedavisinde de ısırgan otunun etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda gözlemlenmiştir. Isırgan otu ile hazırlanan ekstraktlar, cilde uygulanması halinde aknenin büyümesini azalttığı ve bakteriyel enfeksiyonlardan koruduğu görülmüştür. Antioksidan özelliği ile ısırgan otu, kırışıklıkları azaltır, cildin daha bir genç görünüme kavuşmasını sağlar, anti-aging özellik gösterir. Aynı zamanda kan dolaşımını artıran ısırgan otu, iyileşmeyi hızlandırır ve yara izleri ile lekelerin görünümünü azaltır. Bu nedenle suçiçeği, egzama ve yanıkların tedavisinde ısırgan otu kullanılır. Isırgan otu, genellikle cilde uygulanması tonik ve maske şeklindedir.

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Foto - Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor

Lohusalık döneminde tüketilen ısırgan otu çayı ile süt yapımı ve sütün kalitesi artar. Uzmanlarına danışarak tavsiyesi üzerine bu dönemde kullanmanız faydalı olacaktır. Antibakteriyel özelliği olan ısırgan otu ile hazırlanan tonik, ağız ve diş bakımında oldukça faydalıdır. Bu özelliğinden faydalanmak için ısırgan otunu kattığınız suyu kaynatmak ve soğuduktan sonra gargara yapmak. Isırgan otunun saçları güçlendirme, saç derisini rahatlatma özellikleri vardır. Bunun için ısırgan otu ile hazırlanan taze kaynatılmış suyu ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

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