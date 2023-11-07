2023-11-07 12:23:10 Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! “5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu” deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor
Sağlıklı yaşam tüyolarıyla tanınan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kış aylarında sık sık hastalananlar için portakaldan bile 7 kat fazla C vitamini içeren besini açıkladı. İşte soğuk hastalıklardan koruyan o mucizevi besin... Sağlı yaşamın sırlarını paylaşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, C vitamini ve protein yönünden oldukça zengin olan ısırgan otunun son derece faydalı olduğunu vurguladı. "5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu" dediği ısırgan otunun karaciğeri yoracağına dair yanlış bir inanış olduğunu belirten uzman isim, bu bitkinin iltihabı, saman nezlesi semptomlarını, kan basıncını ve kan şekeri düzeyini azaltabileceğini ifade etti.