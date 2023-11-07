Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sır gibi sakladığı besini açıkladı! “5 besin seçme hakkım olsa ilk tercihim olurdu” deyip duyurdu! Bu besini tüketene hastalık bir daha uğramıyor

Isırgan otunun yaprakları acı vermesinin yanı sıra kaşıntı, kızarıklık ve şişmeye neden olan saç benzeri yapılara sahiptir. Genellikle yol kenarlarında, tarlalarda ve bahçelerde kendiliğinden yetişen ısırgan otu, Mayıs-Ağustos ayları arasında çiçek açar ve yaz aylarında toplanır. A ve C vitaminleri bakımından zengin olan ısırgan otu, antioksidan içermesi ile serbest radikallerin oluşumunu önler. Bu özelliği ile ısırgan otunun kanser tedavisine yönelik araştırmalar yapılmıştır. İdrar söktürücü özelliği ile toksinleri atar. Böbrek taşları oluşumunu önler. Isırgan otunun diüretik olması böbrek sağlığı için de önemlidir. Bu özelliği ile mesaneyi enfeksiyon ve ödemden koruyan ısırgan otu, böbreklerde taş-kum oluşumunu önler. Eğer taş ve kum var ise bunların dışarı kolayca atılmasını sağlar. Isırgan otu, kırmızı kan hücreleri üretimi için gerekli C vitamini ile demir minerali içermesi açısından çok faydalıdır. Alyuvar üretiminin artmasını sağlayan ısırgan otu, kan dolaşımını artırır. Böylece yaralar hızla iyileşir, hücrelere oksijen taşınmasında sorun olmayacağı için enerji yükselmesi görülür. Bu sebeple düzenli kullanımı sonucunda ısırgan otu, kronik yorgunluğa ve anemiye iyi gelir.