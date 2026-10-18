Bakan Bayraktar’dan petrol müjdesi: Gözler Diyarbakır’daki sondajda! 24 kuyuda çalışmalar başlıyor

"HER DÖRT HANEDEN ÜÇÜNDE KENDİ GAZIMIZI KULLANIYOR OLACAĞIZ" Üretim kapasitesini daha da artırmak için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "İnşallah 2028'de, çünkü hedefimiz şu: Osman Gazi'ye bir kardeş daha gelecek. Onun şu anda imalatı devam ediyor. 2027 Aralık gibi Türkiye'ye hareket edecek ve inşallah 2028'in ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak." ifadelerini kullandı. İkinci yüzer üretim platformunun gelişiyle hedeflerin çok daha büyüyeceğine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "2028 ilk çeyrekte ikinci yüzer üretim platformu geliyor Türkiye'ye ve onunla bu sefer üretimi 25 milyon metreküp ilave bir üretim yapacağız. Onun biraz daha üretim kapasitesi daha fazla. Dolayısıyla 45 milyon metreküple Türkiye'deki her dört haneden üçünde artık kendi gazımızı, yüzde 75'ine ulaşmış olacak ve dört haneden üçünde kendi gazımızı kullanıyor olacağız." dedi. Türkiye'nin enerji vizyonuna ve sahadaki son çalışmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz aramalarındaki güncel verileri paylaştı. Bugün itibarıyla günlük yaklaşık 300 bin varil üretime ulaşıldığını belirten Bayraktar, "Biz 2028'e geldiğimizde, Osmangazi'nin kardeşi geldiğinde Türkiye'ye, Karadeniz sahasında 45 milyon metreküpe çıktığımızda bu 550 bin varillere çıkacak." dedi. 2028 yılından sonraki ilk hedeflerinin Türkiye petrollerini 1 milyon varile taşımak olduğunu anlatan Bayraktar, bu kapsamda hem Mavi Vatan'da hem de yurt dışında yeni sahalarda aramalar yaptıklarını dile getirdi.