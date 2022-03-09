2022-03-09 03:01:22 Potasyum eksikliğini işaret eden 5 belirti
Kalp ve damar sağlığı için çok önemli olan potasyumun eksikliğinde birçok farklı sağlık sorunu ortaya çıkıyor.
Kalp ve damar sağlığı için çok önemli olan potasyumun eksikliğinde birçok farklı sağlık sorunu ortaya çıkıyor.
Potasyum vücutta uygun kas kasılmasını sağlar, vücut sıvılarını ve vücuttaki mineral dengesini düzenler. Ayrıca, dünya çapında çok yaygın bir sorun olan aşırı tuz tüketiminin etkilerini hafifletir. Bunun da ötesinde, damarları hasara karşı korur ve yüksek tansiyonu önler.
Kanda bulunan potasyum miktarının 3,5 mmol/l'den daha düşük bir seviyede olmasına hipokalemi denir. Kalp ve damarlarda oluşturduğu sorunlar nedeniyle bazen ölümcül sonuçlara yol açabilir.
Şiddetli hipokalemi aritmiye (ritim bozukluğu) neden olabilir. Kasılması için potasyuma ihtiyaç duyan kalp işlevlerini yerine getiremez. Kalp aritmisinin ana belirtileri çarpıntı, baş dönmesi, çok yavaş veya çok hızlı nabız, tansiyonda düşüş, nefes darlığı ve göğüs ağrısıdır. En ciddi komplikasyonlar kalp durmasına ve ölüme neden olabilir.
Potasyum eksikliğini gösteren 5 belirti Hipokalemi, idrar veya sindirim sistemi yoluyla aşırı kayıptan kaynaklanabilir. İshal veya aşırı kusma ve vücuttaki büyük yanıklar durumlarında da ortaya çıkabilir. İlaçlar da hipokalemiye neden olabilir. Bunlar esas olarak potasyumun idrarla atılımını artıran diüretik ilaçlardır. Uzun süreli açlık da eksikliğe neden olabilir. Potasyum eksikliği vücutta farklı belirtilere yol açabilir.
Yorgunluk Vücudun normal çalışması için potasyuma ihtiyacı vardır. Yeterli miktarda uyuduğunuz ve dinlendiğiniz halde sürekli yorgunsanız, bunun nedeni potasyum eksikliği olabilir. Yorgunluk aynı zamanda vücutta potasyum eksikliği ile ilişkili problemler olan stres, kötü beslenme ve uyku eksikliğinin bir sonucu da olabilir.
Kas Krampları Potasyum, vücuttaki uygun kas fonksiyonu için gereklidir. Vücuttaki potasyum seviyesi düşük olduğunda, gün içinde veya egzersiz yaparken ağrı ve kramplar yaşanılabilir.
Baş Dönmesi ve Baygınlık Hissi Potasyum seviyeleri gün boyunca değişebilir ve vücuttaki büyük bir düşüş, kalp atış hızının yavaşlamasına neden olarak bayılacakmış gibi hissetmenize neden olabilir. Bu yaygın değildir, ancak başınıza gelirse mutlaka bir doktora görünün. Kollarınızda ve bacaklarınızda karıncalanma hissi de ortaya çıkabilir.
Yüksek Tansiyon Vücutta yeterli miktarda potasyum bulunmadığında damarlar daralarak yüksek tansiyona neden olabilir. Ayrıca kalp çarpıntısına da dikkat edin, vücuttaki en önemli kas olan kalp, vücutta sodyum ve potasyum dengesizliği olduğunda iyi çalışamaz.
Sürekli Şişkinlik Vücutta potasyum bulunmadığında vücudun tuz düzenlemesi ile ilgili sorunları ortaya çıkar. Bütün bunlar şişkinliğe yol açabilir. Sık sık şişkinlik yaşıyorsanız, potasyum eksikliği sebeplerden biri olabilir.
Günlük potasyum ihtiyacı Yetişkinler için günlük alınması gereken potasyum miktarı 2000 ila 6000 mg arasındadır. Tüm yaş grupları için ihtiyaç duyulan günlük potasyum miktarı şu şekildedir:
6 aydan küçük bebekler - 400 mg 6 aydan büyük bebekler - 750 mg 1 ila 3 yaş arası çocuklar - 800 mg 4 ila 6 yaş arası çocuklar - 1100 mg 7 ila 10 yaş arası çocuklar - 1800 mg 11 ila 14 yaş arası gençler - 2700 mg 15 ila 17 yaş arası gençler - 3500 mg 18 yaş ve üstü erkekler ve kadınlar - 3500 mg Hamile kadınlar - 3500 mg Emziren kadınlar - 4000 mg Potasyum açısından zengin besinler Hemen hemen tüm gıdalar doğal olarak potasyum içerir, ancak seviyeler değişkendir. Meyveler, sebzeler, baklagiller, kakao, süt ve et özellikle potasyum açısından zengin gıdalardır. Potasyum içeriği en yüksek besinler şunlardır.
Öğütülmüş Kahve Öğütülmüş kahve çekirdekleri de potasyum açısından zengin besinlerden biridir. 100 gr başına 3700 mg potasyum içerirler. Kahve ayrıca bir magnezyum, bakır ve B2 ve B3 vitaminleri kaynağıdır. Ancak, besinlerin emilimini engelleyebilecek aşırı kahve tüketimine karşı dikkatli olun.
Kakao 100 gr başına 3900 mg ile kakaonun potasyum içeriği olağanüstüdür. Genel olarak, şekersiz kakao (gerçek kakao) oldukça besleyicidir. Protein, lif, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, B, D, K vitaminleri ve antioksidanlar açısından zengin olan kakaonun birçok faydası vardır. Mutfakta sıcak ve soğuk içeceklerinize, tatlılarınıza veya tuzlu yemekler için soslarınıza ekleyebilirsiniz.
Çikolata da kakao bazlı olduğu için potasyum açısından zengin bir besindir. Ancak, içeriğinin kakao yüzdesine bağlı olarak azalacağını unutmayın. Yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata 490 mg potasyum içerirken, yüzde 40 kakaolu bitter çikolata sadece 300 mg potasyum içerir.
Tane Kimyon Kimyon tohumları 100 gr başında 1790 mg potasyum içerir. Kimyon, dünya çapında birçok mutfakta kullanılan klasik bir baharattır. Tohum kimyon, toz halinden daha uzun süre saklanabilir.
Kuru Meyveler Kuru kayısı: 1400 mg Kuru üzüm: 960 mg Kuru incir: 845 mg Hurma: 695mg
Etler Tavuk (fileto): 440 mg Sosis, salam: 430 mg Dana karaciğeri: 340 mg
Balıklar Kılıç balığı: 475 mg Alabalık: 460 mg Ton balığı: 410 mg Somon: 385 mg
Meyve ve Sebzeler Kestane: 590 mg Avokado: 430 mg Pişmiş enginar: 430 mg Muz: 320 mg Patates: 450 mg Kepekli pişmiş makarna: 380 mg Fasulye: 1660 mg Barbunya: 1320 mg Süt Ürünleri Yoğurt: 150 mg Süzme peynir: 130 mg Baharatlar ve Aromatik Bitkiler Maydanoz: 4490 mg Fesleğen: 2630 mg Kırmızı biber: 2280 mg Zerdeçal: 2080 mg Kişniş: 1260 mg Kekik: 1260 mg Köri: 1170 mg Tarçın: 430 mg
Fark edeceğiniz gibi, birçok yiyecek ve yiyecek kategorisi potasyum açısından zengindir. Çeşitli ve dengeli bir diyet beslenme ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
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