Potasyum eksikliğini işaret eden 5 belirti

Baş Dönmesi ve Baygınlık Hissi Potasyum seviyeleri gün boyunca değişebilir ve vücuttaki büyük bir düşüş, kalp atış hızının yavaşlamasına neden olarak bayılacakmış gibi hissetmenize neden olabilir. Bu yaygın değildir, ancak başınıza gelirse mutlaka bir doktora görünün. Kollarınızda ve bacaklarınızda karıncalanma hissi de ortaya çıkabilir.