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Yaşam
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Porsuk Çayı'nda kirlilik böyle görüntülendi

2023-10-09 14:17:27
Porsuk Çayı'nda kirlilik böyle görüntülendi

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın bir bölümündeki suyun kesilmesinin ardından çay yatağındaki kirlilik ortaya çıktı.

#1
Foto - Porsuk Çayı'nda kirlilik böyle görüntülendi

Eskişehir’de Osmangazi Mahallesi bölümünden geçen Porsuk Çayı’nın suları sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple bentler aracılığıyla kesildi.

#2
Foto - Porsuk Çayı'nda kirlilik böyle görüntülendi

Yetkililerin bir çalışma yapma sebebiyle kestiği düşünülen suyun ardından Porsuk Çayı yatağındaki kirlilik ortaya çıktı.

#3
Foto - Porsuk Çayı'nda kirlilik böyle görüntülendi

Araba lastiğinden eski kıyafete kadar birçok atık maddenin dibe çöktüğü çay yatağındaki kötü görüntüden rahatsız olan vatandaşlar, bölgenin temizlenerek, güzelleştirilmesini umduklarını söyledi.

#4
Foto - Porsuk Çayı'nda kirlilik böyle görüntülendi

Zaman zaman kötü kokuların yayıldığını, Eskişehir’e değer katan Porsuk Çayı’na daha özenli davranılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Bölgede bulunan sokak hayvanlarının ise karşıya geçmek için suların çekildiği çay yatağını kullandıkları görüldü.

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