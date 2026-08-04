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Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

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Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

Sudan'da BAE destekli HDK ile hükümet arasındaki çekişme sivillere görülmemiş bir zulüm yaşatıyor.

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Foto - Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

Acil Durum Avukatları isimli insan hakları grubu, Sudan ordusunun Darfur bölgesindeki bir sivil mahkemeye düzenlediği insansız hava aracı saldırısında en az 35 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Foto - Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

Sudan'daki ihlalleri belgeleyen bağımsız bir grup olan Acil Durum Avukatları, pazar günü öğleden sonra insansız hava araçlarının Kuzey Darfur eyaletindeki Zaviye Gara köyünde bulunan sivil mahkeme binasını hedef aldığını belirtti. Grup, binayı "bölgede adli ve toplumsal bir rol üstlenen sivil bir tesis" olarak tanımladı.

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Foto - Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

Grup yaptığı açıklamada, "Sivillere ve sivil yapılara saldırı düzenlenmesi, uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalidir" dedi ve soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

#4
Foto - Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, düzenli ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) karşı karşıya getiriyor.

#5
Foto - Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

Özellikle son aylarda tarafların karşılıklı İHA saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş durumda.

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Foto - Olan yine sivillere oldu! 35 masum Müslüman katledildi

Çatışmalar şimdiye dek on binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve geniş çaplı bir yerinden edilme ve açlık krizinin yaşanmasına neden oldu. (Kaynak: Mepa News)

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Yorumlar

Blondepate

Her yerde Müslümanlara saldırı var. Ama Müslümanlardan tepki yok. Neredeyse sola vurdun, bir de sağ yanağıma vur der gibiyiz....
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