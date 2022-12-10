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Yaşam
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Polisten metruk binalara şok baskın!

2022-12-10 00:20:49
Polisten metruk binalara şok baskın!

Sakarya’da polis ve bekçi ekipleri metruk binalara şok baskınlar gerçekleştirildi.

#1
Foto - Polisten metruk binalara şok baskın!

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Polisten metruk binalara şok baskın!

Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Yunus Timleri, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve çarşı mahalle bekçilerinin katılımıyla şehirde metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

#3
Foto - Polisten metruk binalara şok baskın!

Vatandaşların huzur ve güveni için okul çevreleri, umuma açık park ve bahçeler ile metruk binalara yönelik ekiplerin uygulamalarının hız kesmeden süreceği belirtildi.

#4
Foto - Polisten metruk binalara şok baskın!

Polis operasyonundan kareler...

#5
Foto - Polisten metruk binalara şok baskın!

Polis operasyonundan kareler...

#6
Foto - Polisten metruk binalara şok baskın!

Polis operasyonundan kareler...

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