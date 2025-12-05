  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Polisten kaçan caniler dehşet saçtı! Dur ihtarına uymadı, yaşlı kadını ezerek kaçtılar

İstanbul Küçükçekmece'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve üç şahsın bulunduğu hafif ticari araç, bekçilere çarptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki S.T.'yi ezdi. Araç altında sürüklenen kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Cani şüpheliler ise kadını ezmelerine rağmen durmayıp kaçtı. Olayın yaşandığı anlar, şüphelilerin aracı terk edip kaçışıyla birlikte güvenlik kamerasına yansıdı.

#1
Foto - Polisten kaçan caniler dehşet saçtı! Dur ihtarına uymadı, yaşlı kadını ezerek kaçtılar

İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olayda, polisi atlatmak isteyen üç şüpheli adeta dehşet saçtı. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir tatlıcıya malzeme getiren şüpheli, KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine takıldı. Durumun bildirilmesi üzerine uygulama yapan polis ekipleri şüpheliyi durdurarak kimlik istedi.

#2
Foto - Polisten kaçan caniler dehşet saçtı! Dur ihtarına uymadı, yaşlı kadını ezerek kaçtılar

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir tatlıcıya hafif ticari araç ile malzeme getiren şüpheli, bölgedeki KGYS kamerasının yüz tanıma sistemine yakalandı. O sırada caddede uygulama yapan polis ekiplerine durum bildirildi. Ekipler, şüpheliyi durdurarak kimlik istedi. Şüpheli şahıs kimliğinin araçta olduğunu söyledikten sonra, yanındaki 2 kişi ile araca binip kaçtı. Polis ekipleri aracı durdurmaya çalışırken şahıslar, araçla Osmanbey Sokak'a girdi. Araç, o sırada yolun karşısına geçen S.T. (60) isimli kadını ezdi. Yaşlı kadın araç altında sürüklenerek ağır yaralandı.

#3
Foto - Polisten kaçan caniler dehşet saçtı! Dur ihtarına uymadı, yaşlı kadını ezerek kaçtılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan S.T.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden ağır yaralı yaşlı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

#4
Foto - Polisten kaçan caniler dehşet saçtı! Dur ihtarına uymadı, yaşlı kadını ezerek kaçtılar

Olay sonrası araçtaki şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, aracı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk edilmiş şekilde buldu. Polislerin kaçan şahısları yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin araçla kaçarak bekçilere çarptığı ve ardından kadını ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamerada, kadının aracın altında sürüklenmesine aldırış etmeden kaçtığı anlar görüldü.

