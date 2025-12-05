Haber Merkezi Giriş Tarihi: Polisten kaçan caniler dehşet saçtı! Dur ihtarına uymadı, yaşlı kadını ezerek kaçtılar
İstanbul Küçükçekmece'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve üç şahsın bulunduğu hafif ticari araç, bekçilere çarptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki S.T.'yi ezdi. Araç altında sürüklenen kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Cani şüpheliler ise kadını ezmelerine rağmen durmayıp kaçtı. Olayın yaşandığı anlar, şüphelilerin aracı terk edip kaçışıyla birlikte güvenlik kamerasına yansıdı.