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Polis kuş uçurtmadı

2022-03-17 13:04:59
Polis kuş uçurtmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezimde şok uygulama yapıldı.

#1
Foto - Vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekip ve 90 personelin katılımı ile şok uygulama yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekip ve 90 personelin katılımı ile şok uygulama yapıldı.

#2
Foto - Yapılan uygulamada; 33 işyeri, 1 park/bahçe/yürüyüş alanı, 156 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulamada; 33 işyeri, 1 park/bahçe/yürüyüş alanı, 156 araç kontrol edildi.

#3
Foto - Uygulamada ayrıca bin 52 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

Uygulamada ayrıca bin 52 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

#4
Foto - Yapılan uygulamada 3 'Yoklama Kaçağı/Bakaya' tespit edilirken 3 araç sürücüsüne de çeşitli kusurlardan idari para cezası uygulandı

Yapılan uygulamada 3 'Yoklama Kaçağı/Bakaya' tespit edilirken 3 araç sürücüsüne de çeşitli kusurlardan idari para cezası uygulandı

Benzin ve motorine sessiz sedasız indirim
Aktüel

Benzin ve motorine sessiz sedasız indirim

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