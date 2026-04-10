Polis haftasında Özel Harekat'tan filmleri aratmayan gösteri
Kayseri'de Polis Haftası'nda Özel Harekat ekipleri kale surlarından halatlarla baş aşağı ters iniş yaparak pankart açtı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılı programına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri, emniyet müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Program daha sonra emniyet teşkilatı birimlerinin korteji ile devam etti.
Programda tarihi Kayseri Kalesi'ne çıkan Özel Harekat ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılının kutladığı pankartı açarak halatlarla baş aşağı ters iniş yaptı. Program, açılan stantların gezilmesi ile son buldu.
