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Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler

2023-07-09 10:28:59
Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler

Yaz aylarının bastırmasıyla beraber vatandaşlar plajlara akın akın gitmeye başladı. Fakat Portobello plajından gelen bir haber herkesi oldukça endişeye sürükledi. Geçtiğimiz günlerde düzinelerce deniz anası sahile vurdu. Kırmızı renkli deniz analarının sahillerde istilaya geçtikleri ve çok zehirli oldukları ifade edildi. Uzmanlar bu hayvanların çok tehlikeli olduğunu belirterek ayağını uzatanı sokuyorlar açıklamasında bulundu.

#1
Foto - Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler

Sıcak havaların hakim olmasıyla beraber vatandaşlar sahillere akın etmeye başladı. Tatil havası var iken  Edinburgh'daki Portobello Sahili'nden gelen son haber herkesi oldukça ürküttü. 

#2
Foto - Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler

Geçtiğimiz günlerde düzinelerce deniz anası sahile vurdu. Kırmızı renkli deniz analarının sahillerde istilaya geçtikleri ve çok zehirli oldukları ifade edildi.     Uzmanlar bu hayvanların çok tehlikeli olduğunu belirterek ayağını uzatanı sokuyorlar açıklamasında bulundu.  Enstantanelerini paylaşan Niomi Fox, çoğu denizanasının  60-70 cm çapında olduğunu söyledi. 

#3
Foto - Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler

Fox "5 yıldır Portobello'da yaşıyorum ve daha önce kumlara vuran birkaç küçük denizanası gördüm, ama onlar çok küçüktü. Sahil bir denizanası mezarlığına benziyor. Çok büyükler. ve birçok insan onları görmeye geliyor.” dedi. 

#4
Foto - Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler

Deniz Koruma Derneği'nin İskoç sahil sakinlerini herhangi bir denizanası görüldüğünü bildirmeleri konusunda uyarmasından sadece haftalar sonra geliyor ve sayıları artmaya hazırlanıyor. Sıcak havanın onları kıyıya daha fazla getirdiğini söylediler. 

#5
Foto - Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler

Yükselen su sıcaklıkları, bazıları diğerlerinden daha tehlikeli olan, yerel olmayan diğer deniz yaşamının İskoç sularında ortaya çıkmasına neden oldu. Geçen ağustos ayında, acı veren bir balığın ortaya çıkması nedeniyle sahile gidenlere sahillerde çıplak ayakla dolaşmamaları istendi.

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