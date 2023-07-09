2023-07-09 10:28:59 Plaja gidenlere acil uyarı geldi! Kırmızı yaratıklar sahili istilaya başladı! Çok ama çok tehlikeliler
Yaz aylarının bastırmasıyla beraber vatandaşlar plajlara akın akın gitmeye başladı. Fakat Portobello plajından gelen bir haber herkesi oldukça endişeye sürükledi. Geçtiğimiz günlerde düzinelerce deniz anası sahile vurdu. Kırmızı renkli deniz analarının sahillerde istilaya geçtikleri ve çok zehirli oldukları ifade edildi. Uzmanlar bu hayvanların çok tehlikeli olduğunu belirterek ayağını uzatanı sokuyorlar açıklamasında bulundu.