“PKK'nın başı tanık, ordunun başı sanık” Aslında tam da olması gereken buydu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 7 Kasımlardaki gazete manşetlerini yorumladı. Sözcü’nün 7 Kasım 2012 tarihli ve “PKK'NIN BAŞI TANIK, ORDUNUN BAŞI SANIK" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, “Ordunun başının sanık, PKK'nın başının tanık olmasını sanki çok büyük bir absürtlük varmış gibi göstermiş, ulusalcı Sözcü.. Tam da olması gereken aslında bu idi.. Keşke bu işi FETÖ değil, devletin kendisi yapsaydı.. Bu soruşturma sonuca ulaşsaydı.. O tarihteki 75 milyonluk Türkiye'nin, 800.000 bin askeri olan bir ordunun başındaki kişinin, 5 bin eğitimsiz, dağınık bir terörist grupla baş edememesi, tabii ki soruşturma konusu olmalı idi. Örgütün yöneticilerini tanık olarak dinleyip, ordudaki zafiyetleri soruşturmak gerekirdi. Ama her şey, FETÖ'nün elinde, CIA menfaatleri doğrultusunda kullanıldığı için, bu tanık-sanık ilişkisi de, FETÖ-CIA menfaati için kullanıldı ve sonuç hüsranla bitti. Oysa sorulmalı idi ordunun başındaki adama, "Şu üç tane, askeri lise görmemiş Harp okulu görmemiş, belki silah tutmasını bilmeyen adamı niye etkisiz hale getiremediniz?" Ve cevabı alınamayınca da, "Kusura bakmayın.. Bu başarısızlığın askeriyedeki cezası idamdır" denilmesi gerekirdi.. Denilemedi..” dedi.