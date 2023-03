Kırmızı et fiyatlarındaki artışın spekülatif olduğunu ifade eden Güzeldere, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde de görüyoruz ki şu anki fiyatlar maliyetlerle açıklanabilir değil. Üreticimizin de korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 210-220 liralara giden karkas et fiyatının 140-150 liralara düşmesi sürdürülebilir üretim açısından da sıkıntı oluşturmayacaktır. Çünkü bu fiyat artışlarını biz maliyetlerle açıklamakta zorluk çekiyoruz. Yem fiyatları, akaryakıt fiyatları yataya yakın seyrediyor. Depremlerle başlayan, ramazan ile devam eden bu fiyat artışlarında iyi niyet görmüyoruz. Açıkladığımız kampanya ile birlikte arz ve talebin dengeleneceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Et ve Süt Kurumu'ndan alacağımız karkas etleri işleyip vatandaşlarımızla kar amacı gütmeksizin buluşturacağız."