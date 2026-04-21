Dost Pakistan'a yakışmayan karar! 'Anlaşmayı sonlandırın' dediler, maalesef askıya aldılar

Ocak ayında son aşamaya geldiği duyurulan bu anlaşma, aslında başından beri Suudi Arabistan’ın arabuluculuğunda yürütülüyordu; ancak o dönemde Riyad’ın bu alımı doğrudan finanse edeceği bilgisi kamuoyuna yansımamıştı. Keza Pakistan ekonomisinin en kritik can damarlarından biri olan Suudi Arabistan ile İslamabad arasındaki stratejik ortaklık, geçtiğimiz yıl imzalanan ve taraflardan birine yapılan saldırıyı her iki ülkeye yapılmış sayan “Karşılıklı Savunma Paktı” ile zirve noktasına ulaşmıştı.