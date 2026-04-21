En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu! Hatasının bedelini ağır ödedi: Tam 685 bin lira ceza! 111 yıllık Çanakkale Savaşı sırrı ilk kez açıklandı! İşte kan donduran rapor Yeraltı, Eşref Rüya, A.B.İ, ve Uzak Şehir'de senaryo değiştirildi! Herkes, 'Gündem değişince silahlar yeniden patlamaz inşallah' diyor Savunmada yazılım devrimi! HÜRJET’in milli beyni HAVELSAN’dan Avrupa’yı titretecek hamle Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında hesap günü: CHP’nin kirli pazarlıkları bir bir dökülüyor Merkez Bankası’nda kritik ayrılık! Sessiz sedasız veda etti Kilosu tamı tamına 800 TL! Araplar ve Avrupalılar sıraya girdi, hasat başlar başlamaz bitiyor “Savunmanın yeni kralı Ankara” diyerek itiraf ettiler! Tarihi imza atıldı, İtalya Türk gücüne teslim oldu
"Jet Fadıl"ın hayalet oteliyle ilgili kritik gelişme! 7 ayda üzerine tam 500 milyon TL koydular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün, binlerce kişiyi mağdur ettiği projelerinden biri olan Didim’deki dev oteli bir defa daha icradan satışa çıkarıldı. Atıl durumda olması sebebiyle ciddi fiziksel yıpranma yaşayan 728 odalı tesis için belirlenen muhammen bedel, geçen yıla göre 500 milyon TL artarak 2 milyar 50 milyon TL’ye ulaştı.

Caprice Gold İstanbul ve Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis hapis cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz’ün uzun süredir atıl vaziyette bekleyen oteli Caprice Gold Didim yeniden icradan satışa çıkarıldı. Fevzipaşa Mahallesi Atanajderesi Mevkii’nde yer alan ve toplam 33.338,94 metrekare arsa üzerinde konumlanan tesis, yaklaşık 53.000 metrekare kapalı alana sahip. Denize yaklaşık 100 metre mesafede bulunan 5 yıldızlı otelde Turizm İşletme Belgesine göre 611 normal standart oda, 6 bedensel Engelli Odası, 11 suit Odası,100 anex Oda olmak üzere toplam 728 Oda 1466 yatak kapasitesi, 750 kişilik 2. Sınıf lokanta, 3 adet 250 kişilik açık yemek alanı, 2 adet snack bar, 400 kişilik kafe, 500 kişililik toplantı salonu, 40 kişilik toplantı salonu, 110 kişilik diskotek,7D sinema salonu, Çocuk oyun salonu, Çocuk kulübü, çocuk oyun parkı, İnternet cafe, bay ve bayan kuaför, 4 adet satış ünitesi, 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet açık yüzme havuzu, aletli jimnastik salonu, 3 adet sauna, 2 adet Türk hamamı, 2 adet masaj odası, buhar banyosu, jakuzi, yosun çamur odası, tuz odası, vitamin bar, havuz bar, lobi bar, tenis kortu, basketbol sahası, mini futbol sahası 15 araçlık garaj, 100 araçlık açık otopark kapasitesi bulunmaktadır. Bunlara ak yaklaşık 500 m2 amfi alanı da bulunuyor.

Ancak yapılan tespitlere göre tesis uzun süredir kullanılmıyor ve ciddi ölçüde fiziki yıpranma söz konusu. Odalardaki donanımların büyük kısmının söküldüğü, iç mekân ekipmanlarının eksik olduğu ve binanın atıl durumda olduğu belirtiliyor. Bu durum, yatırımcılar açısından projeyi yeniden geliştirme veya dönüşüm fırsatı olarak öne çıkarıyor. Taşınmazın muhammen bedeli 2 milyar 50 milyon bin TL olarak belirlenirken, satış yüzde 20 KDV oranına tabi olacak. İhale süreci ise iki aşamalı olarak planlandı. İlk artırma 9-16 Haziran 2026 tarihleri arasında, ikinci artırma ise 2-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan taşınmazın hukuki ve imar durumunda bazı kritik detaylar bulunuyor. Tesis, III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer alırken, aynı zamanda “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” statüsü taşıyor. Mevcut imar planında “otel alanı” olarak tanımlanan parselde emsal 0.50 ve maksimum yükseklik 18 metre (5 kat) olarak belirlenmiş durumda. En son 2025 yılının Eylül ayında icradan satışa çıkarılan Caprice Gold Didim için 1 milyar 500 milyon lira muhammen bedel belirlenmişti. Aradan geçen 7 ayda otelin fiyatının 500 milyon liranın üzerinde artırılması dikkat çekti.

Gazze 2

İslama uygun tatil hotelleri öylemi ? Ben de bir kereye mahsus gittim ve gördüm . 

Cengiz selçuk

dolandırıcı lik yapti. 250 işçinin çalışacağı otomobil fabrikası bir sürü eksik iş.emin kişi değil. Bir müslüman emin kişi olmalıdır.
