“Jet Fadıl”ın hayalet oteliyle ilgili kritik gelişme! 7 ayda üzerine tam 500 milyon TL koydular

Caprice Gold İstanbul ve Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis hapis cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz’ün uzun süredir atıl vaziyette bekleyen oteli Caprice Gold Didim yeniden icradan satışa çıkarıldı. Fevzipaşa Mahallesi Atanajderesi Mevkii’nde yer alan ve toplam 33.338,94 metrekare arsa üzerinde konumlanan tesis, yaklaşık 53.000 metrekare kapalı alana sahip. Denize yaklaşık 100 metre mesafede bulunan 5 yıldızlı otelde Turizm İşletme Belgesine göre 611 normal standart oda, 6 bedensel Engelli Odası, 11 suit Odası,100 anex Oda olmak üzere toplam 728 Oda 1466 yatak kapasitesi, 750 kişilik 2. Sınıf lokanta, 3 adet 250 kişilik açık yemek alanı, 2 adet snack bar, 400 kişilik kafe, 500 kişililik toplantı salonu, 40 kişilik toplantı salonu, 110 kişilik diskotek,7D sinema salonu, Çocuk oyun salonu, Çocuk kulübü, çocuk oyun parkı, İnternet cafe, bay ve bayan kuaför, 4 adet satış ünitesi, 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet açık yüzme havuzu, aletli jimnastik salonu, 3 adet sauna, 2 adet Türk hamamı, 2 adet masaj odası, buhar banyosu, jakuzi, yosun çamur odası, tuz odası, vitamin bar, havuz bar, lobi bar, tenis kortu, basketbol sahası, mini futbol sahası 15 araçlık garaj, 100 araçlık açık otopark kapasitesi bulunmaktadır. Bunlara ak yaklaşık 500 m2 amfi alanı da bulunuyor.