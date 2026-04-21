“PTT siber saldırıya uğradı” denilmişti! DMM’den açıklama geldi En çok satan model yenilendi! Görüntüsüyle göz doldurdu! Hatasının bedelini ağır ödedi: Tam 685 bin lira ceza! 111 yıllık Çanakkale Savaşı sırrı ilk kez açıklandı! İşte kan donduran rapor Yeraltı, Eşref Rüya, A.B.İ, ve Uzak Şehir'de senaryo değiştirildi! Herkes, 'Gündem değişince silahlar yeniden patlamaz inşallah' diyor Savunmada yazılım devrimi! HÜRJET’in milli beyni HAVELSAN’dan Avrupa’yı titretecek hamle Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında hesap günü: CHP’nin kirli pazarlıkları bir bir dökülüyor Merkez Bankası’nda kritik ayrılık! Sessiz sedasız veda etti Kilosu tamı tamına 800 TL! Araplar ve Avrupalılar sıraya girdi, hasat başlar başlamaz bitiyor
Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

Apple’da üst yönetim değişiyor. Şirket, Donanım Birimi Başkanı John Ternus’un 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO koltuğunu Tim Cook’tan devralacağını duyurdu.

Foto - Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

Apple tarafından yapılan açıklama yaklaşık 15 yıllık bir dönemin ardından Tim Cook'un yerine CEO olarak Donanım Mühendisliği Başkanı John Ternus'un atandığını duyurdu. Ternus, 1 Eylül’de görevi resmen devralacak; Cook ise şirkette İcra Kurulu Başkanı rolünde kalmaya devam edecek.

Foto - Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

Cook, geçiş sürecinde Ternus ile birlikte çalışacak ve sonrasında dünya genelindeki politika yapıcılarla ilişkiler gibi belirli alanlarda şirkete destek verecek.

Foto - Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

2011 yılında Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından göreve gelen Tim Cook, Apple'ı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi. Cook döneminde Apple, 2018 yılında 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu; bugün ise şirketin piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşmış durumda.

Foto - Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

65 yaşındaki Cook, görev süresi boyunca operasyonel becerisi ve tedarik zinciri yönetimiyle ön plana çıktı. Her ne kadar Jobs gibi bir "teknoloji vizyoneri" statüsüne erişip erişmediği tartışılsa da Cook, şirketin küresel genişlemesini ve yeni nesil cihazların istikrarlı bir şekilde piyasaya sürülmesini başarıyla yönetti.

Foto - Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

Cook'un CEO'luk dönemi, özellikle iPhone'un dünya genelinde sarsılmaz bir yer edinmesi ve yeni pazarlara açılmasıyla Apple için oldukça kazançlı bir büyüme devri oldu. Şirket, bu yılın başlarında Çin’deki talep artışıyla birlikte iPhone satışlarında tarihindeki en iyi çeyrek verilerine ulaştığını bildirmişti.

Foto - Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

YENİ CEO: JOHN TERNUS 50 yaşındaki John Ternus, 2001 yılından beri Apple bünyesinde çalışıyor. Ternus, yaptığı açıklamada Steve Jobs ile çalışma fırsatı bulduğuna değinerek Cook’u "akıl hocası" olarak nitelendirdi. Cook ise halefi için “bir mühendisin zihnine ve bir yenilikçinin ruhuna sahip” tanımını yaptı.

Foto - Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO

Ternus, yeni göreviyle ilgili olarak; “Bu görevi üstlenmekten onur duyuyorum; yarım asırdır bu özel yeri tanımlayan değerler ve vizyonla liderlik etmeye söz veriyorum” dedi.

Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı
Sosyal Medya

Sosyal medyada 'dünya lideri' dediler! Özgür Özel 2-3 saatte perte çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmek için gittiği Barselona’daki "Küresel İlerici Seferberlik" topl..
Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi
Gündem

Vali oğlunun "Hanımeli" mesaisi ifşa oldu! "Senin gibi güzeli görmedim" tacizleri dosyaya girdi

Gülistan Doku cinayetinin baş şüphelisi olarak tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki iddial..
Fransa eline mikrofon verdi! Müsavat'tan Batı'da laf salatası
Gündem

Fransa eline mikrofon verdi! Müsavat'tan Batı'da laf salatası

Fransa'da eline mikrofon verilen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, milletin meşru oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erd..
MHP'den flaş kararı! İl Teşkilatı feshedildi
Gündem

MHP'den flaş kararı! İl Teşkilatı feshedildi

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Bolu İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

Seman Ağa görevine başladı
Dünya

Seman Ağa görevine başladı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa’ya Kerkük Valiliği görevine başladı.
Beyaz Saray karışık! Bir bakan daha gidiyor
Dünya

Beyaz Saray karışık! Bir bakan daha gidiyor

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ABD Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’in özel sektörde yeni bir göreve geçmek üzere görevinde..
