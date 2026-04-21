Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO
Apple’da üst yönetim değişiyor. Şirket, Donanım Birimi Başkanı John Ternus’un 1 Eylül 2026 itibarıyla CEO koltuğunu Tim Cook’tan devralacağını duyurdu.
Apple tarafından yapılan açıklama yaklaşık 15 yıllık bir dönemin ardından Tim Cook'un yerine CEO olarak Donanım Mühendisliği Başkanı John Ternus'un atandığını duyurdu. Ternus, 1 Eylül’de görevi resmen devralacak; Cook ise şirkette İcra Kurulu Başkanı rolünde kalmaya devam edecek.
Cook, geçiş sürecinde Ternus ile birlikte çalışacak ve sonrasında dünya genelindeki politika yapıcılarla ilişkiler gibi belirli alanlarda şirkete destek verecek.
2011 yılında Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından göreve gelen Tim Cook, Apple'ı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi. Cook döneminde Apple, 2018 yılında 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu; bugün ise şirketin piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşmış durumda.
65 yaşındaki Cook, görev süresi boyunca operasyonel becerisi ve tedarik zinciri yönetimiyle ön plana çıktı. Her ne kadar Jobs gibi bir "teknoloji vizyoneri" statüsüne erişip erişmediği tartışılsa da Cook, şirketin küresel genişlemesini ve yeni nesil cihazların istikrarlı bir şekilde piyasaya sürülmesini başarıyla yönetti.
Cook'un CEO'luk dönemi, özellikle iPhone'un dünya genelinde sarsılmaz bir yer edinmesi ve yeni pazarlara açılmasıyla Apple için oldukça kazançlı bir büyüme devri oldu. Şirket, bu yılın başlarında Çin’deki talep artışıyla birlikte iPhone satışlarında tarihindeki en iyi çeyrek verilerine ulaştığını bildirmişti.
YENİ CEO: JOHN TERNUS 50 yaşındaki John Ternus, 2001 yılından beri Apple bünyesinde çalışıyor. Ternus, yaptığı açıklamada Steve Jobs ile çalışma fırsatı bulduğuna değinerek Cook’u "akıl hocası" olarak nitelendirdi. Cook ise halefi için “bir mühendisin zihnine ve bir yenilikçinin ruhuna sahip” tanımını yaptı.
Ternus, yeni göreviyle ilgili olarak; “Bu görevi üstlenmekten onur duyuyorum; yarım asırdır bu özel yeri tanımlayan değerler ve vizyonla liderlik etmeye söz veriyorum” dedi.
