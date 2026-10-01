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5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

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5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, skandallarla anılan karanlık geçmişinin ardından şimdi de yapay zeka kisvesi altında dünyayı tehdit etmeye başladı.

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#1
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Amerikalı milyarder, gerekli önlemlerin alınmaması halinde biyolojik, siber ve psikososyal felaketlerin kapıda olduğunu iddia ederek önümüzdeki 5 yılın kritik olduğunu savundu.

#2
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Rezaletleriyle tanınan sapkın Jeffrey Epstein ile olan skandal ilişkileri ve karanlık toplantıları bir dönem dünya basınını sarsan Bill Gates, New York Times'a verdiği röportajda akıl almaz ifadeler kullandı.

#3
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

İnsan zekasını aşacak sistemlerin biyolojik sınırlamalara tabi olmadığını söyleyen Gates, teknolojinin kötü niyetli çevreler tarafından biyoterör ve siber saldırılar için kullanılabileceğini itiraf etti.

#4
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Sektörün denetlenmesi gerektiğini söyledi! Kendi kirli sicilini unutup ahlak bekçiliğine soyundu!

#5
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlamalara tabi olmadığına işaret eden Gates, insan beyninin hafızasının ve fiziksel kapasitesinin sınırlı olduğunu ancak yapay zekanın aynı kısıtlamalara sahip olmadığını vurguladı.

#6
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Gates, yapay zekanın gelecekte insan zekasını aşabileceğine yönelik ihtimalin endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zekadan daha az anlaşılan, neler yapabileceğinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir ürün olmadı." dedi. Yapay zekanın oluşturduğu risklerin yalnızca geleceğe ilişkin olmadığını savunan Gates, mevcut sistemlerin "kötü niyetli kişiler" tarafından biyolojik ve siber saldırılar için kullanılabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

#7
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Yapay zekanın "biyoterör" saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırıları kolaylaştırabileceğini iddia eden Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik önlemlerinin devre dışı bırakılabilmesinin de önemli bir risk teşkil ettiği uyarısında bulundu. Gates, gelecekte ise yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri beklenmedik şekillerde yorumlayarak insan çıkarlarına aykırı hareket etmesi riskinin ortaya çıkabileceğini belirtti.

#8
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Gates, yapay zekanın oluşturduğu risklere ilişkin farkındalığın teknoloji sektörü dışında oldukça düşük olduğunu savundu. Yapay zeka sistemlerinin kullanımını denetleyecek mekanizmaya acilen ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gates, mevcut sistemlerde yeterli denetim katmanı bulunmadığına işaret etti. Gates, "Sektörün kendi kendini denetlemesine güvenemezsiniz." diye konuştu. - Yapay zekanın istihdama etkisi Yapay zekanın bugüne kadar oldukça fazla iş imkanı yarattığını savunan Gates, özellikle veri merkezlerinin inşası ve yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan çalışanlara talebin yüksek olduğunu kaydetti. Teknolojinin bir işi insanlardan daha düşük maliyetle yapabilmesinin, o işin mutlaka yapay zekaya devredileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Gates, "Ekonomik göstergelerin yapay zeka kullanmanın daha düşük maliyetli olduğuna işaret etmesi toplumun bunu yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. Gates, bu konuda son kararın topluma ait olduğunun altını çizdi.

#9
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Yapay zekanın düşük gelirli ülkelere daha büyük ölçüde katkı sağlayacağını belirten Gates, bu teknolojinin bu bölgelerde olabildiğince hızlı şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Gates, yapay zekanın, özellikle ihtiyaç sahibi kişilerin temel sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek bir araç olduğunu ifade etti. Yapay zeka nedeniyle gelecekte biyoterör olaylarının sayısının artması ya da insanların işini kaybetmesi gibi risklere örnek gösteren Gates, "Bunların etkisini muhtemelen 20 yılı aşacak bir geçiş dönemi boyunca en aza indirmemiz gerekiyor." dedi. Gates, bu 20 yıllık süreçte yapay zeka sayesinde insanların hayatlarında doğrudan hissedebileceği akıl almaz ilerlemeler görülebileceğine işaret etti. Öte yandan gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Gates, gelecek 5 yılın bu açıdan kritik olduğunu dile getirdi. Bu konuda karar mekanizmasının insanların elinde olduğunu vurgulayan Gates, "Her ne kadar tek bir ülkenin yapay zekayı yavaşlatmaya, durdurmaya veya tamamen ortadan kaldırmaya karar vermesi zor olsa da insanlar bu yönde karar verebilir. Evet, bunun siyasi açıdan da birtakım zorlukları olacaktır." diye konuştu. Gates, veri merkezlerinin ortadan kaldırılmasının, yapay zekayı yavaşlatamayacağının altını çizdi.

#10
Foto - 5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Gates, yapay zeka konusunda devletlerin birbirlerinden öğreneceği pek çok nokta olduğunu belirtti. Çin'in, genç kullanıcıların yapay zeka ile sosyal etkileşim kurmasını yasakladığını kaydeden Gates, "Acaba onların bizim bilmediğimiz bir bildiği mi var? Farklı deneylerin sonuçlarına bakabilir miyiz? Dolayısıyla gelecek dönemde bu konuda çok fazla şey öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı. Gates, özellikle siber saldırılara veya biyolojik saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde yapay zekayı savunmanın oldukça zor olacağını söyledi.

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Yorumlar

Bu sşyonistler

Günah cıkarıyor, yapacaklarını artık acıklayarak güvenilir iş adamı piskolojisi yayıyorlar. Oysa Tüm dünyada insanları yanlızlaştırıp piskolojik sorunlu insanları cogaltıp, dünyada istedikleri gibi at koşturuyorlar. Şuan ülkem dahil her insan biz demeyi unuttu, unutturdular herkes ben diyor. Bendiyen yerde piskolojik deliler cogalır. Adınıda yumuşatıp son bir yıldır şizofrenisiniz lakabı piyasaya bazı doktorlar aracılıgı ile kamoyu yaptılar. Yapayzeka ile örf adet din medeniyeti her yerde bitti. Benim canım ülkemde can cekişiyor tedbir nasıl niye niçin küm alacak herkes menfeaat peşinde iken muamma
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