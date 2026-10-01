5 yıl süre verdi! Bill Gates’ten korkutan yapay zeka tahmini

Yapay zekanın düşük gelirli ülkelere daha büyük ölçüde katkı sağlayacağını belirten Gates, bu teknolojinin bu bölgelerde olabildiğince hızlı şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Gates, yapay zekanın, özellikle ihtiyaç sahibi kişilerin temel sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek bir araç olduğunu ifade etti. Yapay zeka nedeniyle gelecekte biyoterör olaylarının sayısının artması ya da insanların işini kaybetmesi gibi risklere örnek gösteren Gates, "Bunların etkisini muhtemelen 20 yılı aşacak bir geçiş dönemi boyunca en aza indirmemiz gerekiyor." dedi. Gates, bu 20 yıllık süreçte yapay zeka sayesinde insanların hayatlarında doğrudan hissedebileceği akıl almaz ilerlemeler görülebileceğine işaret etti. Öte yandan gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Gates, gelecek 5 yılın bu açıdan kritik olduğunu dile getirdi. Bu konuda karar mekanizmasının insanların elinde olduğunu vurgulayan Gates, "Her ne kadar tek bir ülkenin yapay zekayı yavaşlatmaya, durdurmaya veya tamamen ortadan kaldırmaya karar vermesi zor olsa da insanlar bu yönde karar verebilir. Evet, bunun siyasi açıdan da birtakım zorlukları olacaktır." diye konuştu. Gates, veri merkezlerinin ortadan kaldırılmasının, yapay zekayı yavaşlatamayacağının altını çizdi.