2024-01-28 11:07:00 Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın
Kış aylarının en çok tercih edileni pırasa hak ettiği ilgiyi çok görmese de vücut için çok ciddi bir şifa. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yetişen pırasa kanser hücreleriyle savaşıyor ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, pırasının vücuda inanılmaz faydalarını tüm detaylarıyla açıkladı. Pırasa, sebze dolabında uzun süre tazeliğini koruyabilen ve çeşitli yemeklerde kullanılabilen bir sebzedir. Peki, pırasa nasıl uUzun süre bozulmadan saklanır?