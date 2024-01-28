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Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

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Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

2024-01-28 11:07:00
Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

Kış aylarının en çok tercih edileni pırasa hak ettiği ilgiyi çok görmese de vücut için çok ciddi bir şifa. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yetişen pırasa kanser hücreleriyle savaşıyor ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, pırasının vücuda inanılmaz faydalarını tüm detaylarıyla açıkladı. Pırasa, sebze dolabında uzun süre tazeliğini koruyabilen ve çeşitli yemeklerde kullanılabilen bir sebzedir. Peki, pırasa nasıl uUzun süre bozulmadan saklanır?

#1
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan pırasanın tarih boyunca birçok hastalığa derman olarak kullanıldığını ifade etti. Sağlık açısından en önemli besin kaynaklarından biri olarak pırasa öne çıkan prasa hakkında işte uzman önerileri ve sizleri için araştırdığımız saklama koşulları Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, özellikle kış aylarının da bolca tüketilen pırasanın insan sağlığına bilinmeyen faydalarını sıraladı.

#2
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

Pırasanın allium yani aslında soğan sarımsak ailesinden geldiğini ve özellikle Orta ve Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, pırasanın kökeni ve yetiştiriciliğinin çok eskilere dayandığını dile getirdi.

#3
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

Binlerce yıllık bir mutfak geçmişi olan pırasanın Mısırlılar ve Mezopotamyalılar gibi antik medeniyetler tarafından da yetiştirildiğine dikkat çeken Karabulut, “Zamanla Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yayılmış ve çeşitli bölgesel mutfaklarda önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde pırasa, dünyanın birçok yerinde yetiştirilmekte olup hafif soğan tadı ve yemek pişirme çeşitliliği nedeniyle tercih edilmektedir.

#4
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

Akdeniz kıyısında yetiştirildiği bilinmekte olup özellikle nemli toprakta yetiştiğine dair bulgular çöl ikliminde de rahatlıkla yetişiyor. Farmakoloji ve ilaç biliminde sakinleştirici özelliği olan opiadlara benzeyen bir madde içerdiğini savunan özelikle Romalılar döneminde uykuyu kolaylaştırması için pırasayı yemeklerin sonunda yiyorlardı. Bu şekilde rahatlıkla uykuya daldıklarını bildirmişlerdir” dedi.Dünya çapında yaygın olarak baharat ve çeşni olarak yetiştirilen pırasanın sağlık açısından uçucu yağlar gibi ikincil metabolitler de içerdiğini ifade eden Karabulut, “Polisakkaritler, fenoller ve diğer kükürt içeren bileşikler. Bu aktif maddeler soğangiller bitkilerine sadece eşsiz bir koku vermekle kalmaz, aynı zamanda koku sağlar.

#5
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

Dünya çapında yaygın olarak baharat ve çeşni olarak yetiştirilen pırasanın sağlık açısından uçucu yağlar gibi ikincil metabolitler de içerdiğini ifade eden Karabulut, “Polisakkaritler, fenoller ve diğer kükürt içeren bileşikler. Bu aktif maddeler soğangiller bitkilerine sadece eşsiz bir koku vermekle kalmaz, aynı zamanda koku sağlar. Farklı soğansı bitkilerinin benzersiz kokusu temel olarak başlıca alliin ve izoalliin olan farklı sistein öncüleri içerir. Posta'nın aktardığı ahberde: Organik sülfitler bitkilerde bulunan ana biyoaktif bileşenlerden biridir ve kükürt içeren sebzelerin tüketiminin insan sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Zengin organik sülfitleri ile bilinir” ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

SAĞLIĞA FAYDALARI OLDUKÇA FAZLA! Kalorisi düşük olan Pırasanın C, K ve beta-karoten vitaminleri gibi mükemmel bir Sülfit içeren antioksidan kaynağı olduğunu da kaydeden bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, “Pırasa Antiinflamatuar özelliklere sahip olması nedeniyle yaşlanmayı geciktiren özelliklere sahiptir. Göz sağlığını koruma özelliği olarak özeliklle Karotenoidler arasında zeaksantin içerdiği K vitamini aracılı olduğu düşünülmektedir. Katarakt riskini ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunu korur. Sağlıklı kemikleri korur ve osteoporoz riskini azalttığı bilimsel çalışmalarda geçmektedir. Pırasa kalbiniz için sağlıklıdır ve kalp atış hızınızın azalmasına katkıda bulunur. İyi bir folat ve B6 kaynağıdırlar. Felç riskini azalttığını da not edelim. Homosistein düzeylerini dengede tutmaya çalışarak, damar hasarı ve kan pıhtılarının oluşumunu azaltarak arterlerin daralmasını önler. Kaempferol içeriği nedeniyle, vücudun tetikleyici bir gaz olan nitrik oksit üretmesine yardımcı olur. Böylece atardamarların gevşemesini ve genişlemesini sağlayarak kan basıncını düşürür ve kan dolaşımını da düzenler. Pırasa içerisinde beta karoten ve C vitamini içeriği çok yüksektir” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

CİLT SAĞLIĞI İÇİN BİRE BİR! Antioksidan kaynağı olarak da bilinen pırasanın cilt sağlığında faydalı etkileri olduğunun da altını çizen Karabulut, cildin maruz kaldığı zararlı UV ışınlarını engellediğinden kozmetolojide de kullanımı yaygın olan pırasanın özellikle maske, temizleme ve arındırma işlemleri için kullanıldığını belirtti. KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR! Pırasanın, yüksek kükürt içeriği ve glutatyon nedeniyle kanser riskini de azalttığını da ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Diğer allium sebzeleri gibi pırasa da kükürt içeriğinden dolayı kanser özellikle meme ve kolorektal kanser riskini azaltır. Ayrıca pırasa vücudumuzu besleyen diyet lifi içerir. Sağlıklı bağırsak florasının güçlendirilmesine katkıda bulunur. Pırasa yüksek demir ve barsak florası için faydalı lütein içeriyor. Özellikle biyokimyasal olarak incelendiğinde yüksek demir içeriği nedeniyle hemolitik anemi dediğimiz kansızlığı da önler.Dokulara giden oksijen ve düzenleme için önemli olan manganez sinir fonksiyonunu dengeler. Pırasa aynı zamanda potasyum da içerir Sodyum oranının düşük olması kan basıncını düşürmeye yardımcı olur” dedi.Pırasanın inanılmaz derecede dayanıklı olması ile kış aylarının sebzesi olarak bilindiğini belirten Karabulut, ancak pırasanın sonbahar ve bahar aylarında da yetiştirildiğini söyledi.

#8
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

PIRASA TÜKETİRKEN DİKKAT! Pırasanın pek çok vitamin ve minerali barındırdığını da dile getiren Karabulut, düzenli ve doğru miktarda tüketildiği takdirde sağlığa faydalı olduğunu kaydetti. Ancak her besinde olduğu gibi pırasada da fazla tüketimin istenmeyen sorunlara yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Karabulut, “Pırasa hem güçlü bir idrar söktürücü hem de sindirim sistemini düzenleyen bir besindir. Eğer pırasa gerektiğinden fazla tüketilir ise vücuttaki sıvı kaybında problem yaşanır. Bunun yanı sıra sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına neden olur. Bu da ishale yol açar. Bu yüzden pırasa tüketiminde yeterli miktarı aşmamaya dikkat etmelisiniz” diye konuştu.

#9
Foto - Pırasa vücuda reset atıyor! Dünyanın en favori besini: Uzun süre bozulmaması için ne yapmalıyız? Bunu yapın

Pırsa uzun süre bozulmadan saklanır? İşte pırasanın uzun süre bozulmadan saklanması için bazı ipuçları: 1. Nemli Ortam: Pırasaların tazeliğini korumak için nemli bir ortamda saklanmaları gerekmektedir. Bunun için pırasaların temiz ve kuru bir bez veya kağıt havluyla hafifçe nemlendirilmiş bir şekilde buzdolabının sebze sandığında saklanması önerilmektedir. 2. Havan Geçirmeyen Poşet: Pırasaları buzdolabında saklamak için havan geçirmeyen bir poşet kullanılabilir. Böylece pırasaların tazeliği daha uzun süre korunabilir. 3. Yapraklarını Kesmeyin: Pırasanın yapraklarını kesmeden saklamak, tazeliğini koruması için önemlidir. Eğer yapraklarını kesmek zorunda kalırsanız, kesilen uçlarına su dökerek buzdolabında saklayabilirsiniz. 4. Sık Sık Kontrol Edin: Pırasaların bozulup bozulmadığını belirlemek için düzenli aralıklarla kontrol etmek gerekmektedir. Bozulmaya başlayan pırasaların hemen kullanılması veya atılması önemlidir. Bu ipuçlarına dikkat ederek pırasayı uzun süre bozulmadan saklayabilirsiniz. Böylece her zaman taze ve lezzetli pırasaları yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

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