Kalp krizi sinyali olabilir, mide ağrısı deyip geçmeyin! Uzman hafife almayın dedi, önemli tehlikeyi açıkladı! Dikkat diyorlar

HER MİDE AĞRISI KALP KRİZİ DEĞİLDİR! Elbette her mide ağrısı yaşadığımızda paniğe kapılıp kalp krizi geçiriyoruz diye düşünmek de doğru değil. Mide ağrısının çok çeşitli ve genellikle daha yaygın görülen nedenleri vardır. Örneğin toplumda sık rastlanan gastrit (mide iltihabı) veya ülser (mide ya da bağırsak yüzeyinde yara), karın üst kısmında ağrı ve yanma hissine yol açabilir. Gastroözofageal reflü (reflü hastalığı), mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu göğüste yanma ve mide ağrısına sebep olabilir. Yine safra kesesi taşları veya iltihabı, özellikle yağlı bir yemeğin ardından karın sağ üst tarafında başlayan şiddetli ağrılar yapabilir ve bu ağrı bazen omuza ve göğüs bölgesine vurabilir. Pankreatit (pankreas iltihabı), böbrek taşı veya basit bir gaz sancısı bile karın bölgesinde çok güçlü ağrılar oluşturabilir. Yani, mide çevresindeki her ağrının altında mutlaka kalple ilgili bir sebep aramak yanlış olur. Burada önemli olan, alışık olduğumuz, geçici ve nedeni belli ağrılarla, alışılmadık derecede şiddetli veya nedeni belirsiz ağrıları ayırt etmektir. Örneğin yıllardır reflü sorunu yaşayan bir kişi, neyin tetiklediğini ve nasıl bir ağrı olduğunu genellikle bilir. Ancak farklı bir karakterde, daha önce deneyimlemediği bir ağrı yaşarsa “Nasıl olsa yine midem” diyerek geçiştirmemelidir. Ağrının sebebinden emin olamıyorsak veya normalde mide ilacı almakla geçen bir ağrı bu kez geçmiyorsa, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Unutmayalım ki yukarıda saydığımız mide rahatsızlıklarının birçoğu ciddi olsa bile hayati tehlike genellikle oluşturmaz, oysa kalp krizi erken müdahale edilmezse hayatımıza mal olabilecek bir tablodur. Bu yüzden, şüpheli durumlarda “önce kalbi ekarte etmek” (kalple ilgili sorunu testlerle dışlamak) doktorların sıkça dile getirdiği bir yaklaşımdır. Mide ağrısının kaynağı ne olursa olsun, özellikle orta yaş ve üzerindeyseniz veya kalp riskleriniz varsa, bu tip bir ağrıyı kesin teşhis için bir hekime danışmanız en doğrusudur. ÖNERİ VE UYARILAR •Belirtilerinizi iyi gözlemleyin: Mide bölgesinde aniden başlayan, çok şiddetli veya daha önce hissetmediğiniz türde bir ağrı varsa bunu izleyin. Ağrı birkaç dakikada geçmiyorsa, şiddetleniyorsa veya yayılıyorsa durumu ciddiye alın. •Eşlik eden semptomlara dikkat edin: Mide ağrısına soğuk terleme, nefes darlığı, göğüste sıkışma, çarpıntı, baygınlık hissi, bulantı/kusma, kol veya çenede ağrı gibi şikâyetler eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden tıbbi yardım alın. Bu bileşke belirtiler kalp krizine işaret edebilir. •Risk faktörlerinizi bilin: 45 yaş üzerindeyseniz, ailenizde kalp hastalığı öyküsü varsa, tansiyon veya şeker hastasıysanız, sigara kullanıyor ya da kolesterolünüz yüksekse kalp krizi geçirme riskiniz daha yüksektir. Bu risk faktörlerine sahipseniz, mideyle ilgili bir sorun yaşadığınızda da “önlem olarak kalp kontrolünden geçmeyi” ihmal etmeyin. Düzenli doktor kontrolleriyle hem kalp sağlığınızı hem de genel sağlığınızı koruyun. •Şüphe durumunda harekete geçin: Mide ağrınızın kalp krizi olabileceğinden endişe ediyorsanız “Yanlış alarmsa zararı yok, ama ya gerçekse?” diye düşünün. Tereddüt ediyorsanız emin olana kadar profesyonel değerlendirme isteyin. Ağrı çok şiddetliyse veya kalp krizini düşündürecek belirtiler varsa 112’yi aramaktan çekinmeyin. Kalp krizinde erken müdahale hayat kurtarır; “yanlış çıkarsa rezil olurum” diye düşünmek yerine, geç kalıp pişman olmamayı hedefleyin. •Sağlıklı yaşam ile önlem alın: Son olarak, hem kalp krizi riskini azaltmak hem de reflü, gastrit gibi mide sorunlarını en aza indirmek için sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinin. Dengeli beslenme, aşırı yağlı ve aşırı porsiyonlu yemeklerden kaçınma, sigarayı bırakma, düzenli egzersiz yapma ve stresten uzak durma gibi adımlar genel sağlığınızı iyileştirir. Bu sayede hem kalbiniz daha güçlü olur hem de sindirim sisteminiz daha rahat çalışır. Unutmayın: Vücudunuzun gönderdiği sinyalleri küçük de olsa önemseyin. “Midem ağrıyor, geçer herhalde” demeden önce bir durup dinleyin – ağrınızın şekli, süresi ve eşlik eden diğer hisler size aslında başka bir şeyi anlatıyor olabilir. Şüpheli durumlarda bir sağlık profesyoneline danışarak en kötü ihtimali ekarte etmek her zaman en güvenli yoldur. Kendi sağlığınızın en önemli takipçisi siz olun; gerektiğinde zamanında harekete geçerek hem içinizi rahatlatın hem de olası ciddi sorunların önüne geçin. Sağlıklı günler dileğiyle" diyerek sözlerine son verdi. Gastrit belirtileri arasında mide ağrısı, bulantı veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas, yorgunluk görülürken, mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan boğazda yanma, reflünün en sık görülen belirtisidir.