Bill Gates ifşa edildi

Jeffrey Epstein’in malikanesinden yayımlanan yeni fotoğraflarda bu kez Microsoft kurucusu Bill Gates'in fotoğrafı yayınlandı.
Demokrat milletvekilleri, Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı'nın merhum cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkındaki dosyaları yayınlaması için belirlenen süre yaklaşırken, Epstein'ın malikanesinden düzinelerce yeni fotoğraf yayınladı.
Son yayınlanan fotoğraflarda yer alan kamuoyuna mal olmuş kişilerin herhangi bir yanlış davranışta bulunduğu yönünde bir ima yoktu.
Yeni yayınlanan ve tarihi belirtilmeyen fotoğraflar arasında Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin ve New York Times köşe yazarı David Brooks'un fotoğrafları yer alıyor. Yeni fotoğraflarda Bill Gates’in sansürlü bir kadınla pozu, Ukrayna pasaportu, çocuk ticaretine dair mesajlar ve ‘Lolita’ kitabının yer aldığı kareler ifşa oldu.
Fotoğraflar arasında ayrıca kısa mesaj ekran görüntüleri, Epstein'ın pasaport sayfalarının görüntüleri ve Vladimir Nabokov'un Lolita romanından alıntıların yazılı olduğu, kimliği belirsiz bir kadının vücut parçalarının yakın çekim fotoğrafları da yer alıyordu. Roman, bir profesörün 12 yaşındaki bir kıza yönelik cinsel istismarını ayrıntılarıyla anlatıyor.
