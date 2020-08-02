Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar! Katil mi katiller mi?

'İNSAN VASFINA AYKIRI' Özgecan Aslan, Münevver Karabulut başta olmak üzere diğer pekçok kadın cinayetinde olduğu gibi burada da haksız tahrik indiriminden faydalanma çabasının kendisini çok üzdüğünü kaydeden Epözdemir, şöyle devam etti: "Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalışmasını görüyoruz. 'Kıskandım, mini etek giydi, sosyal medyada kızlık soyismini kullandı' gibi ifadeler sıkça kullanılıyor. Haksız tahrik hedefiyle kurgulanmış, ezberletilmiş, insanın insan olma vasfına haykırı bir cinayet." (Sabah)