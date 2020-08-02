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Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar! Katil mi katiller mi?

2020-08-02 09:03:43
Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar! Katil mi katiller mi?

Muğla’da önce canice katledilen sonra da varilde yakılıp üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti hakkında flaş açıklamalar geldi. Gültekin cinayetinin detaylarına dikkat çeken Avukat Rezan Epözdemir, “Cinayetin tasarlanarak işlendiği, özellikle suç delillerini gizleme, yok etme, cesedin yok edilmesi kısmında başkaca faillerin olduğu açık. İnanılmaz soğukkanlı planlı süreç" dedi.

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Foto - Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katilin tüyler ürperten ifadeleriyle ilgili çarpıcı detayları anlattı. Epözdemir,

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katilin tüyler ürperten ifadeleriyle ilgili çarpıcı detayları anlattı. Epözdemir, "Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalışmasını görüyoruz. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet" dedi. Cinayetin detaylarına dikkat çeken Avukat Epözdemir, "Canice, hunharca işlenmiş bir cinayet. Önce bir yumruk attım, bir yumruk daha attım. 10-15 saniye öldükten sonra boğazını sıktım deniyor. Cinayetin tasarlanarak işlendiği, özellikle suç delillerini gizleme, yok etme, cesedin yok edilmesi kısmında başkaca faillerin olduğu açık. İnanılmaz soğukkanlı planlı süreç" dedi.

#2
Foto - HUKUKİ DAYANAĞI YOK Avukat Epözdemir, katilin telefonu en son bağ evinden, cinayetin yaşandığı yerden 'sinyal vermesin' diye 45 dakika kadar uzak bir noktaya giderek, burada 'baz ve sinyal kaydı oluşsun' diye çabaladığını belirtti. Epözdemir,

HUKUKİ DAYANAĞI YOK Avukat Epözdemir, katilin telefonu en son bağ evinden, cinayetin yaşandığı yerden 'sinyal vermesin' diye 45 dakika kadar uzak bir noktaya giderek, burada 'baz ve sinyal kaydı oluşsun' diye çabaladığını belirtti. Epözdemir, "Sinyal almaya çalıştığı yerde SİM kartı kırıyor.

#3
Foto - Telefonu üç parçaya ayırıp farklı yerlerde parçalar bırakılıyor. Sonra 'kalekim' kullanılarak içinde Pınar'ın olduğu varilin üzerini betonlaştırılıyor. Varilin kapağı iyice daraltıldıktan sonra bir palet yardımıyla dereye atılıyor. Bu kadar tasarlanmış, planlanmış, soğukkanlı bir şekilde cinayeti işlemiş.

Telefonu üç parçaya ayırıp farklı yerlerde parçalar bırakılıyor. Sonra 'kalekim' kullanılarak içinde Pınar'ın olduğu varilin üzerini betonlaştırılıyor. Varilin kapağı iyice daraltıldıktan sonra bir palet yardımıyla dereye atılıyor. Bu kadar tasarlanmış, planlanmış, soğukkanlı bir şekilde cinayeti işlemiş.

#4
Foto - 'Haksız ve ani tepkiyle gelişti. Benden para istedi. Beni tehdit etti. Bıçakla kolumu çizdi' şeklindeki beyanlara hukuken itibar etmek mümkün değil. Burada bir cani var. Eziyet çektirerek, canacavarca hisle ve tasarlayarak bu suçu işlenmiş bir cinayet söz konusu

'Haksız ve ani tepkiyle gelişti. Benden para istedi. Beni tehdit etti. Bıçakla kolumu çizdi' şeklindeki beyanlara hukuken itibar etmek mümkün değil. Burada bir cani var. Eziyet çektirerek, canacavarca hisle ve tasarlayarak bu suçu işlenmiş bir cinayet söz konusu" diye konuştu.

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Foto - 'İNSAN VASFINA AYKIRI' Özgecan Aslan, Münevver Karabulut başta olmak üzere diğer pekçok kadın cinayetinde olduğu gibi burada da haksız tahrik indiriminden faydalanma çabasının kendisini çok üzdüğünü kaydeden Epözdemir, şöyle devam etti:

'İNSAN VASFINA AYKIRI' Özgecan Aslan, Münevver Karabulut başta olmak üzere diğer pekçok kadın cinayetinde olduğu gibi burada da haksız tahrik indiriminden faydalanma çabasının kendisini çok üzdüğünü kaydeden Epözdemir, şöyle devam etti: "Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalışmasını görüyoruz. 'Kıskandım, mini etek giydi, sosyal medyada kızlık soyismini kullandı' gibi ifadeler sıkça kullanılıyor. Haksız tahrik hedefiyle kurgulanmış, ezberletilmiş, insanın insan olma vasfına haykırı bir cinayet." (Sabah)

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