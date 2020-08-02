2020-08-02 09:03:43 Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Avukat Rezan Epözdemir'den flaş açıklamalar! Katil mi katiller mi?
Muğla’da önce canice katledilen sonra da varilde yakılıp üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayeti hakkında flaş açıklamalar geldi. Gültekin cinayetinin detaylarına dikkat çeken Avukat Rezan Epözdemir, “Cinayetin tasarlanarak işlendiği, özellikle suç delillerini gizleme, yok etme, cesedin yok edilmesi kısmında başkaca faillerin olduğu açık. İnanılmaz soğukkanlı planlı süreç" dedi.