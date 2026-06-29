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Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

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Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, manevi değerlerden kopuk seküler eğlence hayatının, alkolün ve zevk çılgınlığının insanı getirdiği son noktayı gözler önüne seren kan dondurucu bir adli olay yaşandı. Lüks bir gece kulübünde sabaha kadar süren azgınlık ve taşkınlık sonrası kapının önüne konulmayı hazmedemeyen 23 yaşındaki Can C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp "Kovalanıyorum" diyerek yalan ihbarda bulundu. Kendisini korumak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine koşan kahraman polis memuru M.A.Ş.'ye pusu kurarak 4 el ateş açan ve kasığından yaralayan saldırganın arkasındaki rezalet, emniyetin derinlemesine incelemesiyle çok sonradan netleşti.

#1
Foto - Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

Adana'nın lüks eğlence merkezlerinin yer aldığı Çukurova ilçesi, inançtan, ahlaktan ve toplumsal değerlerden soyutlanmış seküler yaşam tarzının sunduğu kontrolsüz gece hayatının getirdiği acı bir yozlaşma ve çürüme örneğine sahne oldu

#2
Foto - Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

Çukurova ilçesinde 112'yi arayarak silahlı kişiler tarafından kovalandığını öne süren şüphelinin, olay yerine gelen polis memurunu tabancayla yaraladığı olayın perde arkası ortaya çıktı. Gözaltına alınarak tutuklanan şüphelinin, gece kulübünden çıkarıldığı için intikam amacıyla silahlı saldırı düzenlemek isterken polisi vurduğu belirlendi. Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak silahlı şahıslar tarafından kovalandığını bildirip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

KURŞUNLAR POLİS MEMURUNA DA İSABET ETTİ İhbarın yapıldığı noktada araştırma yapan polis memuru M.A.Ş.'ye, motosikletle olay yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla 4 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru sağ bacağı ve kasığından yaralandı. Meslektaşlarının telsiz anonsu üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

YARALI POLİSİN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ İlk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelinin peşine düşen Çukurova Devriye Ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu 23 yaşındaki Can C.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı.

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