Maneviyattan kopan seküler hayatın acı sonu! Kovulduğu mekana döndü, polise sıktı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, manevi değerlerden kopuk seküler eğlence hayatının, alkolün ve zevk çılgınlığının insanı getirdiği son noktayı gözler önüne seren kan dondurucu bir adli olay yaşandı. Lüks bir gece kulübünde sabaha kadar süren azgınlık ve taşkınlık sonrası kapının önüne konulmayı hazmedemeyen 23 yaşındaki Can C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp "Kovalanıyorum" diyerek yalan ihbarda bulundu. Kendisini korumak ve can güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine koşan kahraman polis memuru M.A.Ş.'ye pusu kurarak 4 el ateş açan ve kasığından yaralayan saldırganın arkasındaki rezalet, emniyetin derinlemesine incelemesiyle çok sonradan netleşti.