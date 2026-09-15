Evde toz alırken bu 7 noktaya artık aman dikkat edin yoksa?!?
Evde toz biriktiren noktalara genel temizlik için dikkat etmelisiniz.
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Evde toz biriktiren noktalara genel temizlik için dikkat etmelisiniz.
Haftalık temizlik rutinleri çoğunlukla eksiksiz uygulanırken, evde göz önünde bulunmayan bazı alanlar zamanla toz ve kir biriktirebiliyor. Temizlik uzmanları, derinlemesine bir hijyen sağlamak adına gözden kaçan bazı noktaların her ay düzenli olarak temizlenmesini öneriyor.
Aydınlatma armatürleri ve lamba şapkaları, zamanla toz toplayarak odadaki ışık kalitesini düşürebilir. Lamba şapkalarını temizlerken kumaşa zarar vermemek adına süpürgenin fırçalı ucuyla hafifçe çekim yapmak veya tüy toplama rulosu kullanmak pratik bir çözüm sunuyor.
Süpürgelikler, gün içinde doğrudan görüş alanında yer almadığı için en çok ihmal edilen noktaların başında geliyor. Bu alanlarda biriken tozları temizlemek adına eğilmeden pratik bir yöntem uygulamak mümkün. Nemli bir mikrofiber bezi süpürge ucuna lastik yardımıyla sabitleyerek süpürgelikler yorulmadan silinebilir.
Çamaşır makineleri her ne kadar su ve deterjanla çalışsa da lastik contalarında ve deterjan gözlerinde kir biriktirebiliyor. Lastik kısımların her kullanım sonrası silinmesi, iç haznenin ise ayda bir kez temizleme programında çalıştırılması öneriliyor.
Fırın içleri, pişen yemeklerden sıçrayan yağlar nedeniyle zamanla zorlu lekelere ev sahipliği yapıyor. Yüksek ısıda pişen bu artıkların kalıcı hale gelmemesi için fırın içinin ayda bir kez doğal yöntemlerle silinmesi hijyen açısından önem taşıyor.
Zeminlerin günlük veya haftalık olarak süpürülmesi yüzeysel temizlik sağlasa da ahşap ve parke yüzeylerin ayda bir kez uygun ürünlerle derinlemesine silinmesi biriken lekelerin arındırılmasını kolaylaştırıyor.
Buzdolabı içindeki raf ve çekmeceler, dökülen gıda artıkları nedeniyle zamanla istenmeyen kokulara yol açabiliyor.
Son kullanma tarihi geçen ürünleri ayıklamak ve rafları silmek mutfaktaki tazeliği koruyor.
Mutfak lavaboları ve gider kısımları, gıda artıkları nedeniyle koku oluşumuna en müsait alanlar arasında bulunuyor. Giderlerin ayda bir kez karbonat ve sirke gibi doğal bileşenlerle temizlenmesi hem kötü kokuların önüne geçiyor hem de hijyen sağlıyor.
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