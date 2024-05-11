Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

Yeni Rifter Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Yeni Rifter, iş gereği yükleme alanına ihtiyacı olan kullanıcıların ayrıca bir otomobile ihtiyaç duymadan aileleriyle birlikte kullanımı için uygun, SUV tasarımı ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Yeni Rifter, ortada yeni PEUGEOT logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. Rifter’ın iddialı tarzı, yeni Haki Yeşil ve Turkuaz Mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor. Geniş çamurluk kemerleri, yan korumaları, parlak siyah tavan rayları ve yerden yüksek yapısı, aracın “outdoor” kullanımına uygun olduğunu vurguluyor. Rifter, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik PEUGEOT i-Cockpit® esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. Rifter’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, donanıma göre uyarlanan yeni SIXTIES ve LOSANGE kumaş koltuklar süslüyor. İkonik Zenith cam tavan, ışık kemeri ve entegre eşya rafıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor. PEUGEOT Rifter hiç olmadığı kadar çok yönlü ve kullanışlı tasarlandı. Yeni teknolojiler ve modüler iç mekân, her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Yeni Rifter, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge paneliyle donatılıyor. PEUGEOT i-Connect ile donatılmış akıllı telefon kullanımına paralel kişiselleştirilebilir 10 inç HD dokunmatik ekran ve kablosuz mirror screen devreye giriyor. Yeni dijital PEUGEOT i-Cockpit üstün sürüş konforu ve güvenliği bir arada sunuyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Her zamankinden daha güvenli olan Rifter’da, Yorgunluk Tespit Sistemi, Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Adaptif Cruise Control gibi birçok sürüş destek sistemi; 180° Geri Görüş Kamerası ve park sensörleri yer alıyor.