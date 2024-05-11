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Otomotiv
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Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

2024-05-11 13:36:41
Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

Otomotiv dünyasının göz Alıcı markası PEUGEOT, yeni nesil hafif ticari araç ürün gamını Türkiye’de satışa sundu. Markanın yenilenen modelleri Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller, 913 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarıyla olduğu kadar yeni nesil donanımları ve yenilikçi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

#1
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden PEUGEOT, her biri segmentlerinin en iddialı modellerinden oluşan hafif ticari araç ürün gamını yeniledi. Yenilenen tasarımları, yeni nesil akıllı donanımları ve sınıfının en iddialı kargo alanlarıyla yeni Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert Van ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. Tamamı yeni nesil dizel motorlardan oluşan yeni araçların fiyatları 913 bin 500 TL ile 1 milyon 650 bin 500 TL arasında değişiyor.

#2
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

PEUGEOT’nun hafif ticari araç modeli Partner Van, Comfort donanımı, Van gövde tipi ve uzun şasisiyle 913 bin 500 TL’den satışa sunuldu. Markanın günlük kullanıma uygun yapısıyla dikkat çeken modeli yeni Rifter ise Allure ve GT donanım seçenekleri ile 1.2 milyon TL’den başlayan fiyatıyla PEUGEOT bayilerinde yerini aldı. Her iki model de hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Markanın E segmentindeki ticari araç modellerinden Boxer Van da iki farklı yükleme hacmi ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 1 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Markanın orta boy ticari aracı olan Expert ise Van gövde tipi ve iki farklı uzunluk seçeneğiyle bayilerde yerini aldı. 1 milyon 58 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Expert Van, Euro 6.4 normlarına uygun dizel motor seçeneklerine sahip. Markanın yolcu taşımacılığı için geliştirdiği Expert Traveller modeli de Allure donanım seviyesi ve 8+1 oturma düzeniyle 1 milyon 650 bin 500 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

#3
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

PEUGEOT’nun 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3’üncü sırada tamamladığını söyleyen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamımızla iddialı hedeflerimiz devam edecek. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz. Geçtiğimiz seneyi 20 bin 83 adetlik hafif ticari araç satışı ile kapatmıştık. Toplam pazarın yüzde 22’sini hafif ticari araçlar oluştururken bizde bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşmişti. Bu oranı 2024’te de, yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedefliyoruz. PEUGEOT Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz” dedi. Bu yılki hedeflerin gerçekleşmesinde yeni Rifter ve yeni hafif ticari ailesinin büyük etkisinin olacağını vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, şöyle devam etti: “2024 yılı ocak-nisan ayları arasında 20 bin 900 adetlik toplam satışa ulaştık, bunun 16 bin 757 adedi binek modellerimizden, 4 bin 143 adedi de hafif ticari modellerimizden geldi. İlk 4 aylık dönemde toplam pazardaki sıralamamızı korumaya devam ediyoruz. Hafif ticari araç pazarında geçen yıl ulaştığımız yüzde 7,6’lık pazar payımızı 2024 sonunda korumayı ve daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu yıl binek modellerimiz için başlattığımız elektrikli atağı, ardından ilerleyen dönemde hafif ticari araç modellerimiz ile devam edecek. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu ve yılı segmentinin lideri olarak tamamladı. Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz.”

#4
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

Yeni Rifter Türkiye’de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Yeni Rifter, iş gereği yükleme alanına ihtiyacı olan kullanıcıların ayrıca bir otomobile ihtiyaç duymadan aileleriyle birlikte kullanımı için uygun, SUV tasarımı ve modüler yapısıyla öne çıkıyor. Yeni Rifter, ortada yeni PEUGEOT logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir ön tasarıma sahip. Ayrıca yeni model, markanın ikonik üç pençeli ışık imzasını da taşıyor. Rifter’ın iddialı tarzı, yeni Haki Yeşil ve Turkuaz Mavi renkleriyle daha da ön plana çıkıyor. Geniş çamurluk kemerleri, yan korumaları, parlak siyah tavan rayları ve yerden yüksek yapısı, aracın “outdoor” kullanımına uygun olduğunu vurguluyor. Rifter, üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol, ikonik PEUGEOT i-Cockpit® esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. Rifter’ın koltuklarını, yeni kabin malzemeleriyle uyumlu, donanıma göre uyarlanan yeni SIXTIES ve LOSANGE kumaş koltuklar süslüyor. İkonik Zenith cam tavan, ışık kemeri ve entegre eşya rafıyla daha da işlevsel hale gelen geniş cam alan, kabini daha da aydınlık ve ferah kılıyor. PEUGEOT Rifter hiç olmadığı kadar çok yönlü ve kullanışlı tasarlandı. Yeni teknolojiler ve modüler iç mekân, her türlü ihtiyaca ve beklentiye cevap veriyor. Yeni Rifter, temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve kişiselleştirilebilen yeni 10 inçlik, tamamen dijital, renkli gösterge paneliyle donatılıyor. PEUGEOT i-Connect ile donatılmış akıllı telefon kullanımına paralel kişiselleştirilebilir 10 inç HD dokunmatik ekran ve kablosuz mirror screen devreye giriyor. Yeni dijital PEUGEOT i-Cockpit üstün sürüş konforu ve güvenliği bir arada sunuyor. Entegre kumandalara sahip yeni, kompakt, deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Her zamankinden daha güvenli olan Rifter’da, Yorgunluk Tespit Sistemi, Genişletilmiş Aktif Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, Adaptif Cruise Control gibi birçok sürüş destek sistemi; 180° Geri Görüş Kamerası ve park sensörleri yer alıyor.

#5
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

130 HP güç ve 300 Nm tork üreten 1.5 litre BlueHDi motorla sunulan yeni Rifter’da 6 ileri manuel ve 8 ileri EAT8 otomatik şanzıman arasında seçim yapılabiliyor. 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 460 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan Rifter, yenilenen PEUGEOT logusu, yeni 3 pençe ışık imzası ve yeni ön ızgara tasarımıyla daha ilk bakışta farklı olduğunu hissettiriyor.

#6
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

Yeni Partner Van ise yeni ön ızgara tasarımı, yeni marka logosu, LED farları ve yeni 3 pençe aydınlatma detayıyla dikkat çekiyor. Tamamen güncellenen bir ön ızgaraya kavuşan yeni Partner Van, yeni PEUGEOT logosunu taşıyan yeni ön ızgara ve modernize edilen tampon tasarımına sahip. Model, Tekno Gri, Buz Beyazı olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile seçilebiliyor. Yeni Partner Van’ın kabini ise daha ergonomik ve kaliteli yeni bir ön konsola sahip oldu. PEUGEOT i-Cockpit®, konsolun ortasında ve üstte yer alan, tüm yeni özellikleri kapsayan 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana kavuştu. Koltuklar, dayanıklı ve şık kumaşla kaplanıyor. Yeni PEUGEOT Partner Van, daha çok binek otomobillere özgü teknoloji, konfor ve güvenlik özellikleriyle donatıldı. Opsiyonel olarak satın alınabilen, optimize edilmiş, kişiselleştirilebilir ve tamamen dijital renkli gösterge paneli sayesinde tüm önemli bilgilere kolayca ulaşılabilmesi sağlandı. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, akıllı telefon içeriğinin, kablo bağlantısı olmadan orta ekrana aktarılmasını mümkün kılıyor. Yeni Partner Van’da ayrıca iki adet USB soketi de bulunuyor. Yeni PEUGEOT Partner Van’da, Hız Sabitleyici, Hız Limiti Tanıma ve önerme, Şerit Takip Sistemi gibi geliştirilmiş sürüş destek sistemlerinin yanında opsiyonel geri görüş kamerası veya yine opsiyonel Visiopark 180° Geri Görüş Kamerası + Kör nokta uyarı sistemi + Dijital Dikiz Aynası gibi yeni nesil donanımlar sunuluyor. Araçta bulunan ikili yolcu koltuğu katlanarak masaya dönüştürülebiliyor. Aracta yer alan Multiflex yolcu koltuğu sayesinde sunulan 4.4 metreküplük yükleme hacmi ise sınıfının en iyi değerlerinden. Uzun şaşi ve Comfort donanım seviyesiyle 913 bin 500 ile 988 bin 500 TL arasında değişen fiyatlarla PEUGEOT bayilerinde yerini alan araç, iki farklı motor alternatifine sahip. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik BlueHDi motor, 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken aynı motorun 130 HP güç ve 300 Nm tork üreten versiyonu EAT8 otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor.

#7
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

#8
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

#9
Foto - Peugeot’nun yenilenen Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller modelleri Türkiye’de! Peki fiyatları ne kadar? Araçlar neler sunuyor?

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