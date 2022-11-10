Petrol ve doğal gaz alanında yeni bir iş birliği mi geliyor? Cezayir ile kritik görüşme!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı için geldiği Cezayir’de temaslarına devam ediyor. Dönmez, başkentteki Muradiye Sarayı’nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edildi. Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Dönmez, dün başlayan ziyaretlerinin bugün Tebbun ziyaretiyle sonlandığını açıkladı. Son yıllarda Türkiye ve Cezayir arasındaki ikili ilişkilerin artarak devam ettiğine değinen Dönmez, “Her alanda artarak bu birliktelik siyasi, iktisadi ve teknolojik alanda kendini somut bir şekilde gösteriyor. Gerek Sayın Tebbun gerekse Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ikili ilişkilerin artması yönünde direktifleri söz konusu. 5 milyar dolar civarında gerçekleşecek olan ticaret hacmimiz belki önümüzdeki yıllarda iki liderin ortaya koymuş olduğu hedef olan 10 milyar dolarlık seviye ulaşmış olacak” dedi.