2021-09-26 16:31:46 Petrol sızıntısı kirliliğe neden olmuştu! İmha ediliyor
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı yaşanıyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı yaşanıyor.
Sızıntının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları sürüyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.
Ekiplerin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konuluyor.
Atıklar sonra imha ediliyor.
Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
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