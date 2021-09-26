  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
6
Petrol sızıntısı kirliliğe neden olmuştu! İmha ediliyor

2021-09-26 16:31:46
Petrol sızıntısı kirliliğe neden olmuştu! İmha ediliyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısı yaşanıyor.

#1
Foto - Sızıntının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları sürüyor.

Sızıntının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sahildeki temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

#3
Foto - Ekiplerin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konuluyor.

Ekiplerin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konuluyor.

#4
Foto - Atıklar sonra imha ediliyor.

Atıklar sonra imha ediliyor.

#5
Foto - Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Cemevi açılışında Diyanet'e saldırı!
Gündem

Cemevi açılışında Diyanet'e saldırı!

"Eline, beline, diline hakim ol" diyerek yola çıkanların temsilcilerinden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Isparta..
Ajax, ligde Groningen'i gole boğdu
Spor

Ajax, ligde Groningen'i gole boğdu

Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin 7. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen'i 3-0 yendi.
Muharrem İnce’nin babası oğlunu fena haşladı
Siyaset

Muharrem İnce’nin babası oğlunu fena haşladı

Müteveffa babasının, sakallı olduğu için bir askerlik törenine katılamadığını söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, babasın..
Milli hava savunma sistemi HİSAR'da heyecanlandıran gelişme! Teslimat tarihi belli oldu
Teknoloji

Milli hava savunma sistemi HİSAR'da heyecanlandıran gelişme! Teslimat tarihi belli oldu

"HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi"nin teslimat tarihi güncellendi. Sistem bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ..
Bakan Varank açıkladı! ‘Türkiye bu programları devreye sokuyor’
Teknoloji

Bakan Varank açıkladı! ‘Türkiye bu programları devreye sokuyor’

Türkiye yazılım ekosistemi bünyesinde büyük adımlar atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılımcı sayısının mutlaka arttırılm..
Taliban 4
Gündem

Taliban 4 "insan kaçakçısını" idam etti

Taliban, insan kaçakçısı olduğu belirtilen 4 kişiyi vinçle idam etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay