Tam bir mucize gibi! Diyarbakır'da tezgâhlara indi! Çok ama çok şaşıracaksınız 1 damlası bile çok değerli: Suda yüzde 70 tasarruf formülü Bakan Işıkhan’dan yeni nesil istihdam müjdesi: Yapay zekâ çağını fırsata çevireceğiz Görenler Brezilya sandı, ama... Bu görüntüler Hakkari'de çekildi TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Mobil KEP uygulaması yenilendi! Cep telefonundan kep gönderimi dönemi başladı Bakanlıktan tarım devine yasak: Ürünler piyasadan acil olarak toplatılacak 12 bin yıllık sır çözüldü! Karahantepe’de yeni keşif
Petrol Ofisi Türkiye'ye kötü haberi verdi! Tarihi bile açıkladılar
Haber Merkezi

Petrol Ofisi Türkiye'ye kötü haberi verdi! Tarihi bile açıkladılar

Petrol Ofisi'nin CEO'su ve PETDER Başkanı Mehmet Abbasoğlu, akaryakıt fiyatlarına ilişkin kötü haberi kamuoyu ile paylaştı.

Foto - Petrol Ofisi Türkiye'ye kötü haberi verdi! Tarihi bile açıkladılar

Petrol Ofisi Grubu CEO'su ve PETDER Başkanı Mehmet Abbasoğlu, CNBC-e'den Emre Eser'e konuştu. Abbasoğlu, Orta Doğu'daki savaşın Türkiye'deki akaryakıt piyasasına ciddi bir operasyon riski oluşturduğunu dile getirdi.

Foto - Petrol Ofisi Türkiye'ye kötü haberi verdi! Tarihi bile açıkladılar

Rafinerilerin hedef alınmasının arz tarafında önemli bir daralmaya neden olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, bu durumun küresel ölçekte akaryakıt kıtlığına sebep olduğunu belirtti.

Foto - Petrol Ofisi Türkiye'ye kötü haberi verdi! Tarihi bile açıkladılar

Abbasoğlu, dünya genelindeki jet yakıtı arzına atıfta bulunarak küresel rafineri kapasitesinin eski seviyelerine dönmesinin en az bir yıl sürebileceğine işaret etti. Hürmüz Boğazı krizine ilişkin de konuşan Abbasoğlu, "Hemen açılsa bile petrol arzı kısa sürede düzelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Foto - Petrol Ofisi Türkiye'ye kötü haberi verdi! Tarihi bile açıkladılar

Ateşkesin tam anlamıyla sağlanamadığı bir durumda küresel tedarik zincirinde yeni sıkıntıların yaşanabileceğinin altını çizen Abbasoğlu mevcut koşullara rağmen Türkiye'de akaryakıt tedarikinde ciddi sorun öngörmediklerini de belirtti.

Foto - Petrol Ofisi Türkiye'ye kötü haberi verdi! Tarihi bile açıkladılar

Abbasoğlu, arz güvenliğini sağlamak için maliyetin ikinci planda kaldığını söyledi ve "Nerede bir yakıt kargosu bulursak fiyata bakmaksızın alıyoruz" dedi. Akaryakıt fiyatlarının kısa süre içinde normalleşmesini beklemediklerine dikkat çeken Abbasoğlu, yüksek fiyatların enflasyonist baskı yaratacağını dile getirdi.

KURT.

DUNYA YENI BIR HARAMI,HAYDUT CAGINA GIRDI,TARIHTE YUZ YILDA BIR,HASTALIK DONEMI,PEŞİNDEN SAVASLAR,PESINDEN YENI DUNYA.SIMDI HESAP BU,PETROL DEVRI DE BITTI,YENI DEVIR NE OLACAK,BU DEVIRDE DOLAR,NE OLACAK ACABA DOLAR PETROLDE KI GIBI HUKUM SURECEKMI?SANCI BU,BATAN GEMIDEN NE ÇALARIM YENI BIR GEMI NASIL OLUR.DUA EDELIM MUSLUMAN ÜLKELERİN KOLELIGI BITER,KARDESLIK VE DAYANIŞMASI GUCLU CIKAR,YOKSA HA ABD,HA ÇİN HA RUSYA,ZULUM SAVAS,KAN YINE BIZE.
