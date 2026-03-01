  • İSTANBUL
Petrol kaynayan ilimizde kritik karar! Toprağın altından fışkırması artık an meselesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Petrol kaynayan ilimizde kritik karar! Toprağın altından fışkırması artık an meselesi

Petrol kaynayan illerimizden biri olan Şırnak'ta kritik bir karar alındı.

Foto - Petrol kaynayan ilimizde kritik karar! Toprağın altından fışkırması artık an meselesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Foto - Petrol kaynayan ilimizde kritik karar! Toprağın altından fışkırması artık an meselesi

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'ta bulunan 11 bin 671 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi, 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Foto - Petrol kaynayan ilimizde kritik karar! Toprağın altından fışkırması artık an meselesi

Öte yandan, TPAO'nun Adıyaman'daki 43 bin 150 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 6 bin 183 hektarlık alanın ilave edilmesine karar verildi.

Foto - Petrol kaynayan ilimizde kritik karar! Toprağın altından fışkırması artık an meselesi

