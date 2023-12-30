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Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

2023-12-30 23:56:22
Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye'deki Ömer petrol sahasına saldırı düzenlendi.

#1
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla en az 10 saldırı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Üsse konuşlu ABD'nin hava savunma sistemlerinin roketlere karşılık verdiği öğrenilirken, bazı roketlerin üs ve çevresine düştüğü belirtildi.

#3
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

#4
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Öte yandan aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı dün Deyrizor'da Elbukemal ilçesinde İran destekli gruplarına ait bir askeri konvoy ile 4 noktaya saldırı düzenlemişti.

#5
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

#6
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

#7
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

#8
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

#9
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

#10
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçleri"nin harekete geçeceğini söylemişti.

#11
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

#12
Foto - Petrol fışkırıyordu! Kritik petrol sahasını vurdular

İran, Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

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