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Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! "Olsa iyi olurdu"

2024-07-08 12:47:14
Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! “Olsa iyi olurdu”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerine dair açıklama yaptı.

#1
Foto - Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! "Olsa iyi olurdu"

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna meselesinin çözümü için bir barış platformunun oluşturulması gerektiği yönündeki açıklaması değerlendirdi.

#2
Foto - Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! "Olsa iyi olurdu"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna meselesinin diplomatik girişimlerle çözülmesinden yana olduğunu belirten Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik.

#3
Foto - Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! "Olsa iyi olurdu"

Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık.

#4
Foto - Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! "Olsa iyi olurdu"

Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu." diye konuştu.

#5
Foto - Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! "Olsa iyi olurdu"

Şimdilik böyle bir platform yok ve bu konuda Fidan'a katılıyoruz.

#6
Foto - Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! "Olsa iyi olurdu"

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmekte. Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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