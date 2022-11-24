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Yaşam
8
Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

2022-11-24 23:56:43
Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

#1
Foto - Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Şemdinli karayolunda Güçlü köyü yakınlarında meydana geldi.

#2
Foto - Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NC 4566 plakalı otomobilin çarpmasıyla diğer şeride savrulan şahsa karşıdan gelen 65 EG 245 plakalı minibüs çarptı.

#3
Foto - Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

#5
Foto - Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

#6
Foto - Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

#7
Foto - Peş peşe iki aracın çarptığı şahıs hayatını kaybetti

Olay yerinden kare...

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