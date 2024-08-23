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Pembe dizi gibi Sakine Teyze

2024-08-23 11:08:19
Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki Sakine teyzenin evini görenler dönüp bir daha bakıyor.

#1
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Isparta'nın merkeze bağlı Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor.

#2
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Yaşadığı evin her detayını pembeye boyayan Sakine teyze, pembe eviyle dikkat çekiyor. Tek katlı evinin dış kapısından duvarlarına, evin içerisinde bulunan süs eşyalarına kadar pembeye boyayan Akkul, pembe aşkının çocukluğunda başladığını söyledi.

#3
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Küçükken anne ve babasından pembe eşyalar istediğini belirten Akkul, “4-5 yaşlarında annemden pembe bez parçaları istermişim, onları dikermişim. Başka bir renk aldığı zaman kabul etmezmişim. Pembe sevgim o zamanlardan beri var. Babam bayramlarda bize bayramlık alacağı zaman bana pembe kazak al derdim. Başka renk alırsan giyinmem derdim, kıyafetlerimi pembe alırdı” dedi.

#4
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

"ELİMDEN GELSE OĞLUMLA KIZIMI DA PEMBEYE BOYAYACAĞIM"

#5
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Pembe rengi çok sevdiği için her şeyi pembe istediğini söyleyen Sakine teyze, “Boyamak içimden geliyor. Evimi kendim boyadım. Elime ne geçerse pembeye boyamak istiyorum, boyamadan duramıyorum. Boya yapmadığım zaman uyuyamıyorum. Pembe boya aldığım zaman içim rahatlıyor.

#6
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Oğlum, 'Anne hastasın, bu yaşta yapma uğraşma' diyor ama 'Oğlum duramıyorum, boya yaptığım zaman vücudum rahatlıyor' diyorum. Elimden gelse her yeri, her şeyi boyayacağım. Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum” dedi.

#7
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

HER YERDEN EVİNİ GÖRMEYE GELENLER VAR

#8
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Eşi öldükten sonra pembe ile teselli bulmuş Yaşadığı evi 9 yıl önce pembeye boyadığını söyleyen Akkul, “9 sene önce de evimde pembe renk vardı ama bu kadar fazla değildi. Eşim vefat ettikten sonra iyice pembe aşkına düştüm. Evimi pembeye boyayarak kendimi teselli etmeye başladım. Bu şekilde oyalanmaya başladım” dedi.

#9
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Pembe evi merak ederek şehir dışından gelenler olduğunu söyleyen Akkul, “Geçen gün Ankara'dan evi gezmek için geldiler. Ankara'da birçok kadın beni biliyormuş. Antalya'dan her yerden gelen var. Teyze neden bu kadar pembe seviyorsun diyorlar. Sav'ı gezdik, böyle ev görmedik diyorlar. Nasıl yaptın bu evi, üşenmedin mi diyorlar. İçimden geliyor, boyamazsam uyuyamıyorum diyorum. Bana maşallah, biz senin gibi kadın görmedik diyorlar” dedi.

#10
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

OTURDUĞU KASABAYI DA BOYAMAK İSTİYOR

#11
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

İlerleyen zamanlarda gerçekleştirmek istediği hayallerinden bahseden Sakine teyze, “Artık eskisi gibi boya alamıyorum. Boya alabilsem her yeri boyasam, cennet gibi yapsam diyorum. Evin önünü arkalarını, her yeri boyayacağım. Elimden gelse Sav kasabasını boyayacağım” şeklinde konuştu.

#12
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

"MEZAR TAŞIM PEMBE OLSUN"

#13
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Çocuklarına evi için vasiyetler bıraktığını söyleyen Akkul, “Çocuklarıma ben ölürsem bu süsler böyle dursun, iki üç tanesini kabrime asın diyorum. Ben ölene kadar daha çok boyarsam iki, üç tanesini asarlar, gerisi durur. Kimse dokunmasın, eve gelen giden herkes bu kadın bunları yapmış diye beni ansınlar diyorum. Mezar taşım pespembe olsun, evimin giriş kapısı gibi.

#14
Foto - Pembe dizi gibi Sakine Teyze

Herkes benim mezarıma baksın. Çocuklarım yaparlar. Benim en değerli şeyim pembe” açıklamalarında bulundu.

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Yorumlar

akım

barış mançonun gülpembe şarkısı yok
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