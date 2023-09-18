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Yaşam
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Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

2023-09-18 12:17:41
Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

Tokat’ta, ’Küçük Antalya’ olarak adlandırılan köy seracılık faaliyetleri sayesinde göç almaya başladı.

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Foto - Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

Tokat merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gümenek köyü, yapılan seracılık faaliyetiyle kentin sebze ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

#2
Foto - Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

Devlet teşviki ile 2004 yılında 250 metrekare ile başlayan seracılık Gümenek köyünde zamanla 350 dönüme yayıldı. Tokat il genelinde bin 700 dönüm alanda örtü altı tarım yapılırken, ‘Küçük Antalya’ olarak adlandırılan köyde ise 350 dönüm örtü altı tarım yapılıyor. Önceki yıllara göre üretimde daha fazla verim almaya başlayan köy bu sayede göç almaya başladı.

#3
Foto - Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

2009 yılında 300 kişinin yaşadığı köyde günümüzde 400'e yakın kişi yaşıyor. İmkanları ve yaşam şartları iyileşen köylüler yaz-kış üretim yapabilmenin avantajını yaşıyor. Kış mevsiminde marul, maydanoz, soğan, roka, yaz aylarında ise seralarında ağırlıklı olarak salatalık ve biber yetiştiren köylüler durumlarından memnun.

#4
Foto - Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

Gümenek köyü kooperatifi kurucu üyelerinden İdris Sarı, "Tokat merkez Gümenek köyünde ikamet ediyoruz. 2009 yılında devlet Teşvikiyle seracılık faaliyetine başladım. Ardından köyde ki diğer seracılıkla uğraşan insanların da azmiyle bugün 350 dönüm alanda seracılık yapılıyor. Köyümüz istekli, çalışıyor, seracılıktan memnunuz. Şuan sadece girdi maliyetlerimiz çok yükseldi, bu konuda biraz sıkıntılarımız var ama onu da aşacağımızı umut ediyorum. Seracılıktan memnunuz, köy halkı olarak iyi ki yapmışız diyoruz" dedi.

#5
Foto - Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

Sarı, köyün göç aldığını söyleyerek, "Köyümüz şuanda göç alıyor, 100 haneden fazla ev var. Köyde bulunan 100 hanenin 60'ı seracılıkla uğraşıyor, diğerleri de kendi çapında üretim yapıyor. 3 veya 4 dekar serası olan bir kişi 5 kişilik ailesine rahatlıkla bakabiliyor. Köyümüze 'küçük Antalya' diyorlar, böyle olmasının sebebi köyümüzün çalışkan olmasıdır. Devletimiz ilk başlarda birçok köye sera kurdu ve destek verdi. Ancak onlar çalışmak istemedi, bizim köyümüz çalışkan olduğundan bu duruma geldi. 2015 yılında 8 arkadaş birleşerek kooperatif kurduk. Şuan seracılıkla uğraşan 16 kişi kooperatife üye durumdadır. Bunu yaptıktan sonra ürettiğimizi kendimiz sattığımız için avantajlı duruma geçtik. Buradan biz Kayseri, Sivas, Ordu, Trabzon, Giresun gibi illerin sebze ihtiyacını karşılıyoruz. Bu işi yaptığımızdan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

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