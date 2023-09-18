Peki ama neden? Herkes bu köye göç etmeye başladı

Sarı, köyün göç aldığını söyleyerek, "Köyümüz şuanda göç alıyor, 100 haneden fazla ev var. Köyde bulunan 100 hanenin 60'ı seracılıkla uğraşıyor, diğerleri de kendi çapında üretim yapıyor. 3 veya 4 dekar serası olan bir kişi 5 kişilik ailesine rahatlıkla bakabiliyor. Köyümüze 'küçük Antalya' diyorlar, böyle olmasının sebebi köyümüzün çalışkan olmasıdır. Devletimiz ilk başlarda birçok köye sera kurdu ve destek verdi. Ancak onlar çalışmak istemedi, bizim köyümüz çalışkan olduğundan bu duruma geldi. 2015 yılında 8 arkadaş birleşerek kooperatif kurduk. Şuan seracılıkla uğraşan 16 kişi kooperatife üye durumdadır. Bunu yaptıktan sonra ürettiğimizi kendimiz sattığımız için avantajlı duruma geçtik. Buradan biz Kayseri, Sivas, Ordu, Trabzon, Giresun gibi illerin sebze ihtiyacını karşılıyoruz. Bu işi yaptığımızdan çok memnunuz" şeklinde konuştu.