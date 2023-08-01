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Spor
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Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

2023-08-01 00:18:54
Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde hareketlenmeye başladı. Onana, Amartey ve Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in de istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden en az 2-3 transfer daha yapması beklenen Kara Kartal, Süper Lig'e bir dönem damga vuran yıldızı oyuncuyu kadrosuna katıyor.

#1
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

UEFA Konferans Ligi'nde de gruplara kalmak ve başarılı bir performans sergilemek isteyen siyah-beyazlılar, transferlerini de bu doğrultuda ilerletiyor.

#2
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Üst üste yaptığı transferlerle sessiz geçirdiği transfer sezonunu hareketlendiren Beşiktaş, son olarak Ante Rebic'i kadrosuna kattı.

#3
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Milan takımından Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

#4
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Anlaşmanın şartlarıyla ilgili bilgi verilen açıklamada, "Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 avro garanti ücreti, net 280.000 avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Kariyerinde Fiorentina, Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Milan gibi önemli takımlarda forma giyen Rebic, kulüp kariyerinde tüm kulvarlarda 313 müsabakada 73 gole imza attı.

#6
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Sabah'a göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Matias Vargas için yeniden masaya oturacak.

#7
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de transferi için olumlu rapor verdiği öğrenilen Arjantinli kanat oyuncusu için bu hafta içinde temaslarını sıklaştırılacak.

#8
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Ülkemizde daha önce Adana Demirspor'da forma giyen ve son olarak Çin'de top koşturan futbolcunun Beşiktaş forması giymeyi istediği öğrenildi.

#9
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Siyah-beyazlıların Arjantinli oyuncuya 1.3 milyon Euro bandında bir maaş teklif edeceği de gelen haberler arasında.

#10
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.

#11
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Arjantinli futbolcu, Adana Demirspor'da oynadığı 38 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, yaptığı 13 asistle o sezon Süper Lig'in asist kralı olmayı başardı.

#12
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Bonservisi Espanyol'da bulunan başarılı futbolcu, Adana Demir macerasının ardından Shanghai Port'a transfer oldu.

#13
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

2022 sezonunda 22 maçta 1 gol, 7 asist üreten Vargas, bu sezon ise 10 maçta 1 asistlik katkı yaptı.

#14
Foto - Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

6 milyon euro değer biçilen futbolcu, daha önce Deportivo ve Velez formalarını da terletti.

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