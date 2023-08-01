Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…

Anlaşmanın şartlarıyla ilgili bilgi verilen açıklamada, "Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 avro garanti ücreti, net 280.000 avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 avro maç başı ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.