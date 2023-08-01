2023-08-01 00:18:54 Peki ama neden? Beşiktaş Süper Lig’in eski yıldızını alıyor! Şenol Güneş onay verdi: Türkiye’de sezona damga vurmuştu…
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, transferde hareketlenmeye başladı. Onana, Amartey ve Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in de istekleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden en az 2-3 transfer daha yapması beklenen Kara Kartal, Süper Lig'e bir dönem damga vuran yıldızı oyuncuyu kadrosuna katıyor.