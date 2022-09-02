  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
5
Pek çok kişi bunu bilmiyor! Ekran koruyucu kullananlar dikkat

2022-09-02 11:35:27
Pek çok kişi bunu bilmiyor! Ekran koruyucu kullananlar dikkat

Akıllı telefon kullanıcılarının kâbusu olan ekran kırılması, kalitesine göre ciddi miktarda maddi zararlara sebep olabiliyor.

#1
Foto - Pek çok kişi bunu bilmiyor! Ekran koruyucu kullananlar dikkat

Ekran kırılması riskini en aza indirmek isteyenler ekran koruyucu kullanmayı tercih ediyor. Telefonunu sıkça düşüren kullanıcılar ise fiyatları 50 TL ile 200 TL arasında değişen ekran koruyucuların en kalitelilerini tercih ediyor.

#2
Foto - Pek çok kişi bunu bilmiyor! Ekran koruyucu kullananlar dikkat

Üst düzey kalitede olan ekran koruyucuların dahi ekranı tamamen koruyamadığının altını çizen telefoncular, en etkili tedbirin öncelikle telefonları yere düşürmemek olduğunu kaydetti.

#3
Foto - Pek çok kişi bunu bilmiyor! Ekran koruyucu kullananlar dikkat

"Aslında sadece ekran koruyucu" Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünlerin ekran kırılmasını engelleyemeyeceğini belirten Korkmaz Sönmez, "İlk önce söylediğimiz şey, 'kırılmaz' diye bir şey yok. Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünler aslında sadece ekran koruyucu. Ekran koruyucunun en temel amacı, ekranın çizilmesini engellemektir. Diğer bir amacı ise kullanım şekilleridir. Bunlar; normal, seramik, mat seramik, şeffaf seramik ve hayalet cam. Telefonlarda kırılmaz cam diye bir şey olamaz, çünkü şu anda Türkiye'de kullanılan bir telefonun ortalama ekran fiyatı 2-3 bin lira. Ekran koruyucusunun en pahalısı 200 TL, 50 ya da 200 liraya yaptırdığınız ekran koruyucu, 3 bin liralık olmasına rağmen kırılan ekranı nasıl tamamen koruyacak" dedi.

#4
Foto - Pek çok kişi bunu bilmiyor! Ekran koruyucu kullananlar dikkat

Eski AK Partili Abdullah Gül'e bakın nereden çaktı
Gündem

Eski AK Partili Abdullah Gül'e bakın nereden çaktı

Son zamanlarda kaçtığı yurt dışından AK Parti’ye iftiralar atmakla meşgul olan eski AK Partili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanlığı süresince mill..
TFF, Rezerv Lig kararını duyurdu
Spor

TFF, Rezerv Lig kararını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı talebin değerlendirildiğini ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmam..
Şırınga Özlem'den yeni şırıngalık! Gülme garantili
Gündem

Şırınga Özlem'den yeni şırıngalık! Gülme garantili

Daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iğne yapan hemşirenin dövüldüğünü iddia eden Özlem Gürses'in son iddiası yok artık dedirtiyor...
Yusuf Yazıcı son dakika |Yusuf Yazıcı kaç yaşında?
Spor

Yusuf Yazıcı son dakika |Yusuf Yazıcı kaç yaşında?

Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavili kulüp Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Trabzonsp..
Türkiye'nin tepkisi sonrası NATO geri adım attı
Gündem

Türkiye'nin tepkisi sonrası NATO geri adım attı

NATO; Yunanistan'ın tepkisi sonrası 30 Ağustos tweetini silmişti. Türkiye'nin tepkisini çeken NATO tekrar paylaşım yapmak zorunda kaldı...
Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor
Kültür - Sanat

Yalova'daki arkeolojik kazılar dünya tarihi açısından önem taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Yalova'nın Altınova ilçesinde yürütülen çok say..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23