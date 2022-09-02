Pek çok kişi bunu bilmiyor! Ekran koruyucu kullananlar dikkat

"Aslında sadece ekran koruyucu" Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünlerin ekran kırılmasını engelleyemeyeceğini belirten Korkmaz Sönmez, "İlk önce söylediğimiz şey, 'kırılmaz' diye bir şey yok. Piyasada kırılmaz cam olarak bilinen ürünler aslında sadece ekran koruyucu. Ekran koruyucunun en temel amacı, ekranın çizilmesini engellemektir. Diğer bir amacı ise kullanım şekilleridir. Bunlar; normal, seramik, mat seramik, şeffaf seramik ve hayalet cam. Telefonlarda kırılmaz cam diye bir şey olamaz, çünkü şu anda Türkiye'de kullanılan bir telefonun ortalama ekran fiyatı 2-3 bin lira. Ekran koruyucusunun en pahalısı 200 TL, 50 ya da 200 liraya yaptırdığınız ekran koruyucu, 3 bin liralık olmasına rağmen kırılan ekranı nasıl tamamen koruyacak" dedi.