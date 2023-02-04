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Türkiye
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Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

2023-02-04 07:09:08
Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

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Foto - Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan Çarşamba Pazarı’nda önceki gün 2 Suriyeli grup arasında taşlı sopalı kavga yaşandı. Kavgadan dolayı 6 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından bugün Kozan Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Muhammed E., Beşşar A., Murat S., Muyet S., Şerif E. ve Musa A. hakkında sınır dışı kararı verildi.

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Foto - Pazarda kavga eden 6 Suriyeli sınır dışı edildi

Yapılan işlemlerinin ardından şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere gönderildiği bildirildi.

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