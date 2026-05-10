Çinli markaların büyük sorunu! Birkaç ayda bu hale geldiler!

"SADECE BİRKAÇ AYLIK ARAÇLARDA BİLE ORTAYA ÇIKTI" Şikayetler özellikle gövde altı, kaynak noktaları, kapı eşikleri ve kritik yapısal bileşenler gibi korozyona en açık bölgelerde yoğunlaşıyor. Nem oranının yüksek olduğu ve kışın yollarda tuz kullanımının yaygın olduğu İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde bu durumun daha belirgin olduğu vurgulanmakta. Hatta bazı durumlarda sadece birkaç aylık veya düşük kilometreli araçlarda bile ortaya çıktığı belirtiliyor. Korozyondan en çok etkilenen yerler kriko noktaları, süspansiyon bağlantıları, alt şasi kaynak noktaları ve çamurluk içleri olarak sıralanmış. Bazı MG4 sahipleri kaput altındaki plastik koruyucular kaldırıldığında alt şasi birleşim yerlerinde pas ve su birikintileriyle karşılaştıklarını rapor ediyor.